Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lição de esperança desenhada em 2D

Estadão Conteúdo

Em um momento em que o cinema parece cada vez mais fascinado pelo apocalipse, chega às telas Arco, um filme que escolhe deliberadamente o caminho contrário. Indicado para o Oscar de melhor animação (também concorreu ao Globo de Ouro, ao Critics' Choice e ao Bafta) e vencedor do Festival de Annecy (a maior celebração mundial do cinema de animação), o longa do diretor francês Ugo Bienvenu, produzido por Natalie Portman, é uma aposta bonita e corajosa: a de que imaginar futuros melhores é, em si, um ato político.

A história começa em um futuro bem distante e pacífico, no qual vive Arco, um menino de 10 anos. Por um acidente do destino - ou do espaço-tempo -, ele é arremessado de volta ao ano 2075, um mundo em crise, em que encontra Iris, uma jovem com quem faz uma amizade inesperada. Juntos, com a ajuda do robô cuidador Mikki, os dois embarcam numa jornada para levar Arco de volta para casa. Simples assim.

Ugo Bienvenu conta ao Estadão que a ideia surgiu na pandemia, quando pensava em ter filhos. Percebeu que sua obra - ele é também escritor de ficção científica - estava carregada de um cinismo que não queria deixar de herança.

"Se meus filhos lessem meu trabalho, diriam: 'Papai é tão cínico'. Queria trazer luz ao mundo, não colocar mais sombra. Acho que é nosso papel, nós que fazemos ficção científica - porque a ficção científica criou, de certa forma, o mundo em que vivemos. Agora, precisamos colocar no mundo não ideias melhores, mas ideias mais doces, para que elas aconteçam. Se imaginarmos apenas o pior, o pior vai acontecer", afirma.

Foi desenhando, num gesto quase casual, que o filme nasceu. "Um dia eu estava desenhando e uma cabeça brotou do céu. Desenhei cores atrás dela. E Arco estava lá", lembra. A partir desse momento, Bienvenu sabia que tinha algo pelo qual valia a pena lutar - e lutou pelo período de cinco anos, tempo de produção do filme.

A produtora e atriz Natalie Portman, que também empresta sua voz ao filme na versão original, chegou ao projeto quase por acaso, da melhor forma que as coisas boas costumam chegar. Uma amizade em comum com o roteirista Félix de Givry a aproximou do diretor, e o encantamento foi imediato. "Simplesmente achamos o trabalho do Ugo tão comovente e tão bonito, e ele é um diretor tão incrível, que queríamos apoiar sua visão. E fomos aprendendo sobre animação pelo caminho", Portman admite.

O que a conquistou, ela explica, foi a honestidade com que Arco aborda a esperança - sem ingenuidade, sem escapismo fácil. "O filme inspira esperança de forma realista", resume. "Ele não ignora os desafios que temos. Existem ameaças muito sérias no nosso mundo agora. Mas depositamos muita fé na imaginação e na criatividade humana para encontrar soluções inesperadas para esses problemas complicados." Bienvenu, ela conta, construiu dois futuros possíveis dentro da narrativa - um sombrio, outro luminoso - para mostrar que a escolha, de fato, está nas nossas mãos.

TRAÇO

Além disso, em um mercado dominado pela animação digital tridimensional, Arco chega em 2D - e essa escolha não é nostalgia, é manifesto. Bienvenu é desenhista antes de ser diretor, e não concebia contar essa história de outra forma.

"O desenho, para mim, é uma verdade sensível. Gosto porque é frágil. E também porque os filmes que me tocaram na vida foram feitos em 2D", conta o francês. Mas há uma dimensão ainda mais urgente nessa decisão: a animação 2D é um ofício em risco de desaparecer. "É muito importante proteger esses empregos também. Se pararmos de fazer animação 2D, essa arte some." O resultado visual é deslumbrante - paletas vibrantes, traços expressivos, uma estética que lembra ao espectador que animação pode ser, antes de tudo, pintura em movimento.

As credenciais de Arco são impressionantes: além das indicações e prêmios já citados, o longa foi eleito melhor animação do ano pelo National Board of Review e acumulou cinco indicações para o Annie Awards (premiação americana só para animações), incluindo direção, trilha sonora e storyboarding.

Acabou vencendo o Annie de melhor filme de animação independente. Mas nenhum prêmio explica exatamente o que faz Arco ser especial. É algo mais difícil de nomear: a sensação, rara no cinema de qualquer gênero, de sair da sala com o peito um pouco mais aberto. Como se alguém tivesse desenhado, com muita delicadeza, uma janela onde antes havia só uma parede.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/ANIMAÇÃO/ARCO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POSICIONAMENTO

Após polêmica com Erika Hilton, SBT diz que falas de Ratinho 'não refletem posição da emissora'

Emissora publicou nesta quinta-feira (12) uma nota repudiando as falas transfóbicas do apresentador

12.03.26 14h39

ALÔ, PAPAI! ALÔ, MAMÃE!

Filho de Dira Paes passa em dois vestibulares e atriz celebra com 'trote' paraense

Nas redes sociais, atriz mostrou a brincadeira com ovos e trigo para celebrar a conquista do filho

12.03.26 13h39

HISTÓRICO

Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare também comandam a exibição da 98ª edição do evento para todo o Brasil

12.03.26 11h51

INFORMAÇÃO

Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo ‘Te Liga!’ em Belém

O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

12.03.26 10h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

bbb 26

Quem ganhou a prova do líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence pela terceira vez

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares

12.03.26 23h54

Confira!

Novela turca ‘Coração Ferido’: saiba qual é a história e onde assistir

A novela turca “Coração Ferido” (ou Kalp Yarası) é uma das mais pesquisadas por fãs brasileiros de dizis

18.01.25 16h00

FAMOSOS

Pai de Melody mostra como ficou carro após ataque de ex-namorada

Karen Martins, ex-companheira de Thiago Abreu, conhecido como Belinho, arranhou e quebrou partes do automóvel de luxo

11.03.26 19h17

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda