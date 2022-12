Líbero Luxardo faz retrospectiva das produções de 2022

O Cine Líbero Luxardo divulgou a lista com os filmes que mais tiveram destaque na sala de cinema tipicamente paraense e vai dar mais uma chance para quem não conseguiu assistir as produções. No período de 3 a 18 de janeiro o público vai poder rever os seguintes filmes: Crimes of the future, Afterson, Roda do Destino, Serial Kelly, A Ilha de Bergman, Carvão, Marte Um, A pior pessoa do mundo, Moonage daydream, Deserto Particular, Bardo, Drive my car, Licorice pizza.

"Crimes of the future", uma das produções que está na lista da retrospectiva, é do diretor David Cronenberg, que aos 79 anos retorna ao horror corporal. De acordo com o próprio diretor, o conceito estruturado para o filme é o da dor, pois ele diz que a dor do filme é diferente do significado da dor que as pessoas conhecem. Já a prática da produção trata sobre a cirurgia que é algo que se tornou cotidiano para as pessoas. Ele trata a cirurgia como rede de contato, como geradora de prazer.

Ao mesmo tempo que a produção traz grandes provocações, existem também limitadores na narrativa que para alguns críticos a produção acabou sendo prejudicada.

O filme brasileiro "Marte Um", de Gabriel Martins, ganhou destaque no mercado nacional. É visto pela crítica como um dos principais longas de 2022, participou por vários festivais nacionais e internacionais. Inclusive, está cotado para disputar uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar.

É um tipo de filme que se destaca no aspecto emocional ao colocar sonhos, projetos de vida, mas que os personagens acabam passando por percalços e contratempos. A mensagem do filme acaba sendo aplicado em vários contextos, o público se interessa pelo drama dos personagens e o diretor se utiliza muito bem de elementos da cultura brasileira.

"Carvão" se trata também de uma produção brasileira dirigida por Carolina Markowicz. O filme possui elementos de tensão junto com drama social e faz um retrato do desmanche moral da vida interiorana do Brasil.

Também está na lista “A Pior pessoa do mundo”, do diretor Joachim Trier. Para os críticos, é um filme que parece complexo porque trabalha com situações diferentes que poderiam tornar a história desgastante, mas que não acontece, pois é considerado um roteiro de alto nível pela crítica. O filme se desenvolve como uma comédia romântica, mas de uma hora para outra promove viradas inesperadas.

Para saber mais sobre as produções é só ficar ligado na programação completa do Cine Líbero Luxardo.

Um pouco mais sobre o cinema tipicamente paraense

Tem 36 anos de tradição

O nome é homenagem ao cineasta paulistano com alma paraense. Líbero Luxardo foi um pioneiro na produção de longas metragens em nossa região.

Tem como ação estratégica promover a difusão do cinema por meio da exibição de produções nacionais e estrangeiras, desenvolvendo políticas de circulação e acesso aos bens culturais de ordem audiovisual em Belém e no estado do Pará.

Confira a agenda dos filmes

03/01

16h - Crimes of the Future

18h - Aftersun

19h50 - Roda do Destino



04/01

16h20 - Serial Kelly

18h - A Ilha de Bergman

20h - Carvão



05/01

15h40 - Marte Um

17h50 - Aftersun

19h40 - A Pior Pessoa do Mundo



06/01

15h30 - Aftersun

17h20 - Moonage Daydream

19h50 - Deserto Particular



07/01

16h - Bardo

18h50 - Drive My Car



08/01

15h30 - Serial Kelly

17h10 - A Pior Pessoa do Mundo

19h30 - Licorice Pizza



10/01

15h40 - Moonage Daydream

18h10 - A Ilha de Bergman

20h10 - Aftersun



11/01

15h40 - Carvão

17h40 - Roda do Destino

19h50 - Marte Um



12/01

16h - Drive My Car

19h10 - Bardo

13/01

15h40 - Deserto Particular

17h50 - Crimes of the Future

19h50- Marte Um



14/01

15h10 - Carvão

17h10 - A Pior Pessoa do Mundo

19h30 - Licorice Pizza



15/01

16h - Drive My Car

19h10 - Bardo



17/01

15h30 - Deserto Particular

17h40 - Crimes of the future

19h40 - A Pior Pessoa do Mundo



18/01

16h - Aftersun

17h50 - Serial Kelly

19h30 - Licorice Pizza

Serviço:

Retrospectiva 2022 Cine Líbero Luxardo

Data: 03 a 18/01/23

Ingressos: R$12 (inteira) R$6 (meia)

Pagamento apenas em dinheiro