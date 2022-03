Líbero Luxardo abre ciclo de cinema francês com sessões gratuitas

Os amantes do cinema francês têm motivos para celebrar neste mês de março. A partir desta quinta-feira, 17, o Cine Líbero Luxardo inicia o Ciclo de Cinema Francófono, programação em parceria com a Aliança Francesa de Belém, o Consulado Geral da França e a Cinemateca Francesa, que apresenta um total de sete produções recentes do cinema falado em língua francesa.

São filmes de várias nacionalidades, gêneros e temáticas diferentes, todos exibidos em sessões gratuitas. O Ciclo de Cinema Francófono segue até o dia 23 de março, com sessões todos os dias, sempre às 16h.

Programação

A programação estreia com “Funan” (2018), animação dirigida por Denis Do, com sessão nesta quinta-feira, 17. O longa se passa em 1975, e acompanha a história de uma mãe que luta, há anos, para reencontrar o filho, separado dela aos 4 anos de idade durante o reinado do Khmer Vermelho no Camboja, um regime que resultou em 2 milhões de mortes no país.

Na sexta-feira, 18, o público assiste “Nossa Senhora do Nilo” (2020), filme de Atiq Rahimi premiado no Festival Internacional de Cinema de Berlim. O drama se passa num conceituado colégio interno católico, onde garotas são preparadas para integrar a elite de Ruanda. Perto da formatura, essas estudantes dividem sonhos e preocupações.

No final de semana o ciclo continua. Sábado, 19, o Cine Líbero Luxardo exibe “Sistema K” (2018), documentário de Renaud Barrett; e no domingo, 20, “Makala” (2017), documentário de Emmanuel Gras.

Em “Sistema K” um grupo de artistas cria um movimento que visa, acima de tudo, democratizar a cultura em uma grande metrópole onde o setor costuma se destinar apenas aos mais afortunados. Os artistas underground utilizam materiais recicláveis e seus próprios corpos para realizar performances intrigantes nas áreas mais negligenciadas da cidade, realizando uma espécie de intervenção urbana que tangencia tópicos da história social e política do país.

Já em “Makala”, um jovem morador de um vilarejo no Congo não tem muito a oferecer à sua família, mas está disposto a dar tudo de si para oferecer-lhes um futuro melhor e com mais oportunidades. Na jornada para vender os frutos do seu próprio trabalho, ele aprende uma importante lição sobre a vida, a perseverança e o valor da família.

“Makala” é exibido no dia 20 de março, quando é comemorada mundialmente a Festa da Francofonia, comunidade linguística que reúne os diferentes povos que têm em comum a língua francesa. Neste dia, homenageia-se este idioma, que é falado em diversas regiões do globo.

O ciclo continua na segunda-feira, 21, com "Rua do Deserto 143" (2019), documentário de Hassen Ferhani.

A programação encerra com “Se O Vento Baixar” (2020), drama de Nora Martirosyan, exibido na terça-feira; e “De Nossos Irmãos Feridos” (2021), drama de Helier Cisterne, exibido na quarta-feira.