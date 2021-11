Leonardo comenta possível 'zica' em festa de casamento do filho com Virgínia Fonseca

O sertanejo Leonardo levou os fãs às gargalhadas na noite da última quarta-feira (24) ao reagir a uma novidade contada pelo filho, Zé Felipe, e pela nora, Virgínia Fonseca. É que o casal anunciou durante o PodCats, podcast comandado pela própria influenciadora com Camila Loures, que fará uma super festa de casamento. Vale lembrar que eles já são casados, no entanto, por conta da pandemia da Covid-19, fizeram uma celebração intimista apenas com familiares e amigos mais próximos.

Ao fazerem a revelação, Leonardo não segurou a língua e teve uma reação inusitada. “Se até lá não der bosta”, disparou ele durante o papo do casório. Supersticiosa, a youtuber, então, cutuca o sogro e dá batidas na mesa com a intenção de afastar a má sorte.