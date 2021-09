Leona Vingativa e Paulo Colucci são os convidados da live do "Égua do Babado!"

A paraense Leona Vingativa não para e a cada dia apresenta uma novidade para os seus seguidores nas redes sociais. Uma delas é a apresentação do Festival Psica Hack Show ao lado de seu parceiro de longas datas, Paulo Colucci, mais conhecido como "Aleijada Hipócrita" e o paulista Thunderbird. E para saber mais sobre esse e mais detalhes de sua carreira, Leona e Paulo são os convidados da live do "Égua do Babado!", nesta terça-feira , às 18h, no instagram de oliberal.com e do psicaproducoes.

Leona garante que o público vai gostar do formato do festival virtual, já que além das músicas vai ter também irreverência e humor durante as apresentações. "Vou apresentar, cantar e apresentar a performance ao lado da Viviane Batidão", disse Leona.

A ideia do festival é de colocar a cena da periferia em evidência e a escolha de Leona e de Colucci para esse time tem tudo a ver, já que a dupla representa o bairro do Jurunas desde a infância, quando foram pioneiros em produções audiovisuais caseiras e ganharam o público na internet.

Sobre isso, Leona diz que a cena cultural da periferia vem cada vez mais dominando os espaços. "Os artistas do Pará vêm lutando muito para que o nosso tecnobrega seja reconhecido no Brasil e no mundo. As pessoas estão cada vez mais escutando o tecnobrega porque é um gênero maravilhoso e os artistas também são", destacou.

Mas além do festival, Leona tem várias novidades para contar para os seus seguidores. Ela fez uma participação no novo álbum de Gaby Amarantos, "Purakê", junto com Viviane Batidão. As três cantam a faixa "Arreda". Leona não escondeu a felicidade nas redes sociais e agradeceu o convite para a conterrânea do Jurunas, Gaby Amarantos.

E quem pensa que para por aí, Leona também é uma das estrelas de uma publicidade de cerveja que lançou a bebida "Treme Treme" ao lado de Keila e Jaloo. Como é possível notar, Leona inventa e reinventa a todo momento. É uma artista que desde criança tinha sede de viver e atender às suas curiosidades.

Aos 15 anos conheceu a pista, como se referem as trans ao mundo da prostituição. Em uma entrevista para o Libcult ela chegou a falar dessa fase da vida e do início das suas descobertas para o mundo.

Embora Leona se sinta feliz e valorizada por essa nova etapa nas redes sociais, tem consciência de que o mundo da arte, das redes sociais não é nada fácil. "Realmente tudo isso na minha vida começou como uma brincadeira entre amigos, mas hoje, é o meu meio de ganhar dinheiro e, por isso, vejo de uma forma mais séria. Antes eu gostava de viver a vida de forma louca, hoje, gosto de trabalhar e ter minhas coisas por mérito", declarou a artista para o Libcult.

Considerada uma das primeiras youtubers do Brasil, a primeira "websérie" na internet foi publicada em 2009, sendo intitulada "Leona Assassina Vingativa", um dos trabalhos mais conhecidos da artista.

Em 2014, Leona fez uma paródia com a canção oficial da Copa do Mundo de Futebol que se realizava no Brasil, em seguida começou a focar na carreira de cantora e passou a atuar em causas LGBTQIA+, raciais e principalmente ambientais.