Léo Santana curte noitada com amigos e ignora pandemia

Sem a esposa Lorena Improta, que está grávida de seu primeiro filho, o cantor Léo Santana foi flagrado com muitos amigos em um bar de Salvador. O que chamou atenção além da ausência da esposa, foi o descuido do cantor com as medidas de segurança contra a covid-19, já que Lore está gestante e precisa de cuidados redobrados.

Em comunicado, a assessoria do cantor disse que "Ele estava em um barzinho em Salvador com os amigos. Na cidade, todos os bares estão funcionando normalmente com todos os protocolos do governo e da prefeitura. Não tinha aglomeração, era um bar que tem autorização de funcionamento com protocolos". Porém, todos estavam sem máscaras.

Léo e Lore se casaram em fevereiro deste ano após várias idas e vindas.