Leo Gandelman e OSTP: Floresta Amazônica se revela em sons e imagens no Theatro da Paz

Espetáculo ‘Canções da Floresta do Amazonas’ será apresentado às 20h deste domingo (16), com do maestro Miguel Campos Neto.

Eduardo Rocha
fonte

Leo Gandelman e OSTP: talento pela preservação ambiental (Foto: hamylenobre)

 A Floresta Amazônica continua dando frutos, apesar das agressões que vem sofrendo há muito tempo, sobretudo, com o desmatamento. E esses frutos para deleite do público poderão ser degustados, ou melhor, escutados, observados e sentidos no espetáculo "Canções da Floresta do Amazonas" a ser apresentado pelo saxofonista Leo Gandelman e pela Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) neste domingo (16), às 20h, no próprio Theatro. A regência será do maestro Miguel Campos Neto. 

O espetáculo mostra-se como uma carta aberta de celebração à riqueza cultural do Brasil e reunirá a arte musical de Leo Gandelman e da OSTP e imagens da Floresta Amazônica. O repertório a ser executado reúne composições de Villa Lobos (“Quatro Canções da Floresat do Amazonas”), Tom Jobim, Radamés Gnatalli e do próprio Gandelman. 

O repertório foi construído para retratar cada detalhe presente na floresta. "Cada música do concerto carrega o som da floresta, das águas, o sussurro das folhas, a força dos povos que resistem e celebram ali sua existência", diz Leo.

Sons na floresta

Como ressalta o maestro Miguel Campos Neto,  o espetáculo celebra a música brasileira, e “a música inspirada na Amazônia por meio do saxofone, com composições feitas para saxofone e orquestra, por exemplo, a música de Tom Jobim e Heitor Villa Lobos, que escreveu sobre a Amazônia como ninguém".

Um cenário vivo composto de filmes da floresta e fotos dos povos indígenas, produzidos pelo fotógrafo Cafi, com direção de arte de Oskar Metsavaht e narração de Ailton Krenak, vai enaltecer o concerto.

“Vamos apresentar música de concerto brasileira para saxofone e orquestra - o que já é uma raridade por si só - emoldurada por um trabalho artístico, onde são mostradas também imagens lindíssimas da floresta, que nós captamos, e que contam uma história poderosa e sensível. É som e imagem se encontrando para celebrar a Amazônia de um jeito emocionante e inesquecível", ressalta Leo Gandelman.

Esse músico não esconde o significado de se apresentar o espetáculo em Belém neste momento. “A emoção de trazer essa turnê para Belém é imensa. É  voltar para perto da floresta, a Amazônia é nossa razão inspiracional, nesse momento de se fazer cumprir as metas do Acordo de Paris. Estar aqui, na COP 30, é mais do que um concerto — é um reencontro com o que nos move e nos conecta ao mundo”, afirma Leo.

“Que cada pessoa na plateia enxergue com o coração e a alma a grandeza da vida e entenda que proteger a Amazônia é proteger a nossa própria existência. É um convite para sentir, refletir e agir”, arremata Leo Gandelman. 

Os ingressos custam R$ 2 e podem ser adquiridos a partir das 18h do dia 16/11 na bilheteria do Theatro da Paz (duas unidades por pessoa).

Serviço:

Espetáculo ‘Canções da floresta do Amazonas’ - Leo Gandelman e Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

Data: 16 de novembro

Horário: 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos: R$ 2, a partir das 18h do dia 16/11 na bilheteria do Theatro da Paz (duas unidades por pessoa)

 

