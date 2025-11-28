Lenine lança ‘Eita’ com faixas inéditas e participações de diferentes gerações da música brasileira

O cantor e compositor pernambucano Lenine lança nesta sexta-feira (28) o álbum "Eita", seu primeiro trabalho de estúdio em dez anos. O projeto, disponível nas plataformas digitais e acompanhado de um média-metragem no YouTube, reúne 11 faixas inéditas e diversas participações especiais.

O lançamento de "Eita" marca o retorno de Lenine ao estúdio, com a direção criativa integralmente a cargo do artista. Ele descreve o álbum como uma síntese de suas origens, trajetória e parcerias.

A Criação e Direção Artística do Álbum

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Lenine revelou que o processo criativo envolveu um mergulho em sua própria obra. "O disco nasce desse entendimento e reúne todos esses esforços. Eu me envolvi de fato em cada etapa do processo e isso garantiu que fosse um projeto profundamente íntimo e pessoal", destacou o cantor. A direção artística é do próprio Lenine, com produção musical de seu filho, Bruno Giorgi.

Homenagem ao Nordeste e Formação Musical

Dedicado ao Nordeste, região de origem de Lenine, o álbum presta homenagem a figuras como Dominguinhos, Hermeto Pascoal, Letieres Leite e Naná Vasconcelos, nomes decisivos em sua formação musical.

"O Nordeste está presente em tudo que faço porque foi o que me formou. Vivi em Recife até os 20, 21 anos, e é nesse período que a gente é moldado", explicou o artista sobre a influência de sua terra natal.

O disco "Eita" também reúne compositores de diferentes gerações, como:

Carlos Posada

Gabriel Ventura

Arnaldo Antunes

Dudu Falcão

João Cavalcanti

Lula Queiroga

Siba

O álbum ainda presta homenagem ao Terreiro Xambá, contando com a participação da família Bongar, que incorporou toques, loas e danças ao repertório.

O Significado por Trás de "Eita"

"Eita", interjeição popular no Nordeste que expressa surpresa ou admiração, nomeia o novo trabalho de Lenine. O cantor explicou que o conceito visual do disco surgiu nas primeiras etapas de criação, moldando a identidade estética do projeto.

A capa foi assinada pela artista pernambucana Luiza Morgado, concebida em linogravura e fotografada por Flora Pimentel. O estilo gráfico reforça a ideia de espelhamento e ancestralidade. "Sabia que queria trabalhar com a lógica da xilogravura, esse espelhamento em que você entalha o negativo para que a impressão revele a imagem ‘desespelhada’", detalhou o músico sobre a escolha.

Média-metragem: Uma Imersão Audiovisual

Simultaneamente ao álbum, Lenine lança um média-metragem de aproximadamente 30 minutos que explora o universo sonoro do disco. O audiovisual foi dirigido por ele, Kabé Pinheiro e Laís Branco, com roteiro de George Moura e João Moura, e direção artística de Bruno Giorgi.

O projeto, que percorre Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, cria uma narrativa visual que dialoga diretamente com as faixas. Produzido em tecnologia Dolby Atmos, o material mistura cenas reais e imaginárias do repertório afetivo do artista. "Um álbum não é simplesmente um ajuntamento de canções; é um romance sonoro que você cria por capítulos. Pensar um filme que se ouve veio dessa intenção de propor uma imersão de 30 minutos", detalhou Lenine.

O artista afirmou que retomar o trabalho visual representou um reencontro com a criação. "Depois de fazer as pazes com a música e com o ato de criar, eu me impus uma regra simples: trabalhar apenas com quem eu gosto muito, com quem admiro, com quem compartilha afinidades comigo. Isso guiou tudo", disse.

Colaborações Baseadas em Afetos

As participações em "Eita" refletem a lógica de afetos que Lenine considera fundamental em seu processo criativo. O álbum conta com nomes como Maria Bethânia, que interpreta "Foto de Família", de Lenine e João Cavalcanti.

Maria Gadú canta em "O Rumo do Fogo", parceria com Lula Queiroga. Siba participa de "Malassombro", e Gabriel Ventura divide a faixa "Beira". Lenine ressalta que cada escolha foi orientada por relações construídas ao longo dos anos. "As pessoas que estão comigo nesse projeto são realmente próximas, amigos, parceiros de longa data ou artistas que me atravessam de verdade. Foi isso que definiu as participações", explicou o cantor.

Lenine em Belém e Engajamento Socioambiental

Lenine esteve em Belém no dia 21 de novembro para um show beneficente de voz e violão, promovido pelo SOS Pantanal. A apresentação, realizada no Theatro da Paz, integrou a programação cultural de encerramento da Conferência Climática. A abertura ficou a cargo de Éric Terena, DJ, ativista indígena do Pantanal e embaixador do SOS Pantanal.

Durante sua passagem pela capital paraense, Lenine reforçou seu compromisso com pautas socioambientais e a relevância de participar de discussões sobre a urgência climática. Ele também expressou sua relação com a cidade. "Me sinto honrado e orgulhoso de estar em Belém, podendo reencontrar e me aproximar de quem acompanha meu trabalho. O Theatro da Paz é um clássico, uma referência. Já toquei lá antes, conheço o espaço e sei o quanto é especial", declarou o artista.