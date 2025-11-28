Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lenine lança ‘Eita’ com faixas inéditas e participações de diferentes gerações da música brasileira

Álbum homenageia referências nordestinas e chega ao público com audiovisual que dialoga diretamente com as canções

Amanda Martins
fonte

Lenine (Gilda Midani)

O cantor e compositor pernambucano Lenine lança nesta sexta-feira (28) o álbum "Eita", seu primeiro trabalho de estúdio em dez anos. O projeto, disponível nas plataformas digitais e acompanhado de um média-metragem no YouTube, reúne 11 faixas inéditas e diversas participações especiais.

O lançamento de "Eita" marca o retorno de Lenine ao estúdio, com a direção criativa integralmente a cargo do artista. Ele descreve o álbum como uma síntese de suas origens, trajetória e parcerias.

A Criação e Direção Artística do Álbum

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Lenine revelou que o processo criativo envolveu um mergulho em sua própria obra. "O disco nasce desse entendimento e reúne todos esses esforços. Eu me envolvi de fato em cada etapa do processo e isso garantiu que fosse um projeto profundamente íntimo e pessoal", destacou o cantor. A direção artística é do próprio Lenine, com produção musical de seu filho, Bruno Giorgi.

Homenagem ao Nordeste e Formação Musical

Dedicado ao Nordeste, região de origem de Lenine, o álbum presta homenagem a figuras como Dominguinhos, Hermeto Pascoal, Letieres Leite e Naná Vasconcelos, nomes decisivos em sua formação musical.

"O Nordeste está presente em tudo que faço porque foi o que me formou. Vivi em Recife até os 20, 21 anos, e é nesse período que a gente é moldado", explicou o artista sobre a influência de sua terra natal.

O disco "Eita" também reúne compositores de diferentes gerações, como:

  • Carlos Posada
  • Gabriel Ventura
  • Arnaldo Antunes
  • Dudu Falcão
  • João Cavalcanti
  • Lula Queiroga
  • Siba

O álbum ainda presta homenagem ao Terreiro Xambá, contando com a participação da família Bongar, que incorporou toques, loas e danças ao repertório.

O Significado por Trás de "Eita"

"Eita", interjeição popular no Nordeste que expressa surpresa ou admiração, nomeia o novo trabalho de Lenine. O cantor explicou que o conceito visual do disco surgiu nas primeiras etapas de criação, moldando a identidade estética do projeto.

A capa foi assinada pela artista pernambucana Luiza Morgado, concebida em linogravura e fotografada por Flora Pimentel. O estilo gráfico reforça a ideia de espelhamento e ancestralidade. "Sabia que queria trabalhar com a lógica da xilogravura, esse espelhamento em que você entalha o negativo para que a impressão revele a imagem ‘desespelhada’", detalhou o músico sobre a escolha.

Média-metragem: Uma Imersão Audiovisual

Simultaneamente ao álbum, Lenine lança um média-metragem de aproximadamente 30 minutos que explora o universo sonoro do disco. O audiovisual foi dirigido por ele, Kabé Pinheiro e Laís Branco, com roteiro de George Moura e João Moura, e direção artística de Bruno Giorgi.

O projeto, que percorre Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, cria uma narrativa visual que dialoga diretamente com as faixas. Produzido em tecnologia Dolby Atmos, o material mistura cenas reais e imaginárias do repertório afetivo do artista. "Um álbum não é simplesmente um ajuntamento de canções; é um romance sonoro que você cria por capítulos. Pensar um filme que se ouve veio dessa intenção de propor uma imersão de 30 minutos", detalhou Lenine.

O artista afirmou que retomar o trabalho visual representou um reencontro com a criação. "Depois de fazer as pazes com a música e com o ato de criar, eu me impus uma regra simples: trabalhar apenas com quem eu gosto muito, com quem admiro, com quem compartilha afinidades comigo. Isso guiou tudo", disse.

Colaborações Baseadas em Afetos

As participações em "Eita" refletem a lógica de afetos que Lenine considera fundamental em seu processo criativo. O álbum conta com nomes como Maria Bethânia, que interpreta "Foto de Família", de Lenine e João Cavalcanti.

Maria Gadú canta em "O Rumo do Fogo", parceria com Lula Queiroga. Siba participa de "Malassombro", e Gabriel Ventura divide a faixa "Beira". Lenine ressalta que cada escolha foi orientada por relações construídas ao longo dos anos. "As pessoas que estão comigo nesse projeto são realmente próximas, amigos, parceiros de longa data ou artistas que me atravessam de verdade. Foi isso que definiu as participações", explicou o cantor.

Lenine em Belém e Engajamento Socioambiental

Lenine esteve em Belém no dia 21 de novembro para um show beneficente de voz e violão, promovido pelo SOS Pantanal. A apresentação, realizada no Theatro da Paz, integrou a programação cultural de encerramento da Conferência Climática. A abertura ficou a cargo de Éric Terena, DJ, ativista indígena do Pantanal e embaixador do SOS Pantanal.

Durante sua passagem pela capital paraense, Lenine reforçou seu compromisso com pautas socioambientais e a relevância de participar de discussões sobre a urgência climática. Ele também expressou sua relação com a cidade. "Me sinto honrado e orgulhoso de estar em Belém, podendo reencontrar e me aproximar de quem acompanha meu trabalho. O Theatro da Paz é um clássico, uma referência. Já toquei lá antes, conheço o espaço e sei o quanto é especial", declarou o artista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Lenine

lenina lança novo disco 'EITA"

celebridades
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

30.11.25 8h39

EQUILÍBRIO

Editoria de Cultura de O Liberal une interesse público e popular, do global ao local

Núcleo atua na interseção entre o que o público deseja e precisa saber, exigindo agilidade, apuração minuciosa e criatividade constante

29.11.25 17h00

DRAMA E ROMANCE

Debora Ozório estreia como protagonista em nova novela vertical da Globo

Primeira novela vertical da Globo, Tudo Por Uma Segunda Chance marca a estreia de atriz como protagonista e inaugura um novo modelo de dramaturgia ágil e multiplataforma

29.11.25 10h00

NOVIDADES

Participação na COP 30 abre portas para Carabao, que mira novos projetos em 2026

Aparelhagem participou da Freezone e atraiu turistas e moradores durante a conferência

29.11.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

30.11.25 8h39

CRISE

Ivete Sangalo e Daniel Cady viveram em casas diferentes antes do divórcio; veja detalhes

Ex-casal passou por crise durante a pandemia e chegou a viver em casas diferentes

28.11.25 22h01

será?

Teoria da 'maldição' de clipe ressurge com separação de Ivete Sangalo; entenda

Após anúncio da cantora, internautas revisitam a lista de casais famosos do videoclipe que terminaram seus relacionamentos

30.11.25 10h04

CELEBRIDADES

Comentário de Ivete Sangalo sobre amor e sexo viraliza após divórcio com Daniel Cady

Casal estava junto há mais de 16 anos. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7

28.11.25 10h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda