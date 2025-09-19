Ney Matogrosso e Lenine fazem shows beneficentes na COP 30 em Belém

A música brasileira vai ecoar em um dos palcos mais tradicionais da Amazônia durante a COP 30. Ney Matogrosso e Lenine estão confirmados em dois shows beneficentes no Theatro da Paz, em Belém, nos dias 13 e 21 de novembro de 2025. As apresentações fazem parte da agenda cultural paralela à conferência climática e terão toda a renda revertida para projetos de proteção do Pantanal, maior planície alagável de água doce do mundo.

Os ingressos para o show do Ney Matogrosso já estão disponíveis através do site ticket fácil para clientes nacionais, enquanto que para clientes internacionais os ingressos serão disponibilizados na bilheteria do Theatro da Paz. Para o show do Lenine os ingressos serão disponibilizados apenas pela bilheteria do Theatro da Paz.

Os shows são promovidos pelo SOS Pantanal, em parceria com o Governo do Pará, a Secretaria de Cultura do Estado e o Theatro da Paz. O objetivo vai além da arrecadação de recursos: a iniciativa busca chamar atenção para os impactos ambientais que ameaçam o bioma, especialmente os incêndios florestais que, ano após ano, devastam a região.

Especialistas destacam que áreas úmidas como o Pantanal têm papel estratégico no enfrentamento às mudanças climáticas. Embora ocupem apenas 6% da superfície terrestre, elas absorvem a mesma quantidade de carbono que todas as florestas do planeta somadas. Dar visibilidade a esse tema durante a COP 30 significa inserir o bioma no centro de um debate global.

Ney Matogrosso abre a programação

O primeiro show beneficente será em 13 de novembro, às 21h, com Ney Matogrosso. O artista apresentará o espetáculo “Voz & Piano”, acompanhado pelo pianista Leandro Braga. O repertório reúne sambas-canções revisados com arranjos contemporâneos, que preservam a essência da música popular brasileira e ganham novas camadas de emoção com a interpretação inconfundível do cantor.

Ícone da música brasileira e referência internacional por sua trajetória marcada pela ousadia, diversidade e liberdade, Ney Matogrosso representa também a força da arte como linguagem universal. Sua presença na COP 30 reforça a capacidade da música de sensibilizar públicos diversos para a urgência ambiental.

Lenine apresenta o show “RIZOMA”

Já em 21 de novembro, o palco recebe Lenine, um dos compositores mais premiados e reconhecidos do país, em parceria com Bruno Giorgi. O espetáculo “RIZOMA” explora novas sonoridades, com violões percussivos e experimentações vocais. A proposta é criar conexões entre música, natureza e consciência socioambiental, tema recorrente na obra do artista.

A noite terá ainda a abertura de Eric Terena, músico indígena que mistura cantos tradicionais com música eletrônica, criando um som contemporâneo e identitário. Sua participação acrescenta à programação a potência da cultura indígena como parte essencial do diálogo climático e da resistência cultural brasileira.

A causa por trás dos shows

Os recursos arrecadados com os espetáculos serão destinados a três frentes de atuação do SOS Pantanal:

conservação e restauração do bioma;

governança e segurança hídrica;

prevenção e combate a incêndios florestais.

Para a organização, reunir artistas de diferentes gerações e estilos em torno de um objetivo comum reforça a importância da cultura como ponte entre emoção, memória coletiva e ação política.

Theatro da Paz como cenário

Fundado em 1878, o Theatro da Paz é um dos mais luxuosos do Brasil e a primeira casa de espetáculos da Amazônia. Tombado como patrimônio histórico, o espaço é conhecido pela acústica impecável e pela decoração sofisticada, com detalhes em ouro.

Com capacidade para 900 lugares, parte do público será formado por projetos sociais locais e delegações internacionais presentes na COP 30. Antes de cada apresentação, a partir das 19h, o público poderá circular pelo hall, que terá loja de produtos exclusivos e um espaço instagramável para fotos.

Ingressos já disponíveis

As vendas já estão abertas, tanto para o público em geral quanto para cotas corporativas. Há opções de camarotes, ativações de marca e ingressos sociais destinados ao programa Usinas da Paz (Usipaz), do Governo do Pará, voltado à inclusão social em territórios vulneráveis.

Serviço

Local: Theatro da Paz – Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém

Ney Matogrosso – Voz & Piano

Data: 13 de novembro de 2025

Horário: abertura às 19h | show às 21h

Participação: Leandro Braga

Lenine – RIZOMA

Data: 21 de novembro de 2025

Horário: abertura às 19h | show às 21h

Participação: Bruno Giorgi

Abertura: Eric Terena