Série sobre Secos & Molhados estreia com Ney Matogrosso e depoimentos inéditos

Quase cinco décadas depois do auge do Secos & Molhados, Ney Matogrosso e Gerson Conrad voltam a dividir os vocais em uma gravação inédita. A reunião faz parte da série documental Primavera nos Dentes - A História dos Secos & Molhados, que estreia no Canal Brasil em 31 de outubro, às 21h30, com reprises aos sábados e domingos.

O projeto, dirigido e roteirizado por Miguel de Almeida e produzido por Marcelo Braga, resgata a trajetória de uma das bandas mais marcantes da música brasileira.

Além de depoimentos exclusivos, a série conta com a participação de músicos que integraram o grupo nos anos 1970, como Willy Verdaguer (contrabaixo) e Emilio Carrera (piano), que criaram novas composições inspiradas na sonoridade original.

Um retrato dos anos 1970

Dividida em quatro episódios, a produção apresenta imagens de arquivo, registros raros e entrevistas com artistas e colaboradores. O documentário mostra como o grupo, em plena ditadura militar, provocou mudanças na estética e no comportamento da música popular brasileira.

O diretor Miguel de Almeida, autor do livro que inspira a série, destaca a influência do teatro de vanguarda da época nas performances da banda, como a maquiagem icônica de Ney Matogrosso.

A narrativa também aborda o impacto cultural do grupo, que chegou a superar Roberto Carlos em vendas e a atrair mais de 20 mil pessoas ao Maracanãzinho.

Conflitos e legado

A série traz ainda depoimentos sobre as tensões internas que levaram ao fim da formação original. O produtor Henrique Suster, por exemplo, detalha questões financeiras que geraram desentendimentos. Sem a liberação das músicas clássicas por parte de João Ricardo, terceiro integrante da banda, a produção optou por criar novas canções para homenagear os fãs.

Entre elas está Ouvindo o Silêncio, composta por Gerson Conrad e Paulo Mendonça, interpretada por Ney e Gerson no encerramento da série. A faixa ganhou um videoclipe especial.