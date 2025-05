Lembra dele? Ator de 'Kenan & Kel' vai lançar a própria marca de refrigerante de laranja

A sitcom Kenan & Kel: Dois Caras Muito Doidos, da Nickelodeon, é muito lembrada por um personagem que adorava refrigerante de laranja: Kel, interpretado pelo americano Kel Mitchell. Hoje com 46 anos, o ator planeja lançar sua própria marca de refrigerante do tipo, inspirado pelo papel.

Mitchell compartilhou a novidade durante o evento 90s Con, que reuniu astros de séries e filmes dos anos 1990 em Hartford, Connecticut, nos Estados Unidos. De acordo com a revista People, o ator contou que seu objetivo é criar uma alternativa mais saudável da bebida gaseificada.

"Eu estava falando com meu advogado porque... Tem que ser saudável. Não posso ter crianças aqui só bebendo frutose e açúcar, entende? Então, estamos trabalhando nisso", disse Mitchell, que tem quatro filhos, dois deles ainda pequenos.

Kenan & Kel foi ao ar na Nickelodeon entre 1996 e 2000. A série de comédia acompanhava as desventuras dos amigos Kenan Rockmore (Kenan Thompson) e Kel Kimble (Kel Mitchell), estudantes do ensino médio. Além de quatro temporadas, a atração ganhou um filme em 2000, intitulado Duas Cabeças Pensam Melhor do que Nenhuma.

No Brasil, a sitcom ficou popular entre as crianças pela exibição na TV Globinho, da Globo, nos anos 2000. Mais tarde, também foi transmitida pela Rede Bandeirantes (Band) e pelo SBT. Atualmente, a sitcom pode ser assistida na TV no canal pago Comedy Central, e no Paramount+, no streaming.

Amigos também na vida real, os atores trabalharam juntos no filme A Guerra do Hambúrguer (1997), que ganhou uma sequência em 2023.