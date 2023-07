​Leilão beneficia crianças em tratamento na Casa Santa Teresinha, em São Paulo

Será realizado na próxima quinta-feira (13) o 1º Leilão Solidário em prol da Casa Santa Teresinha, localizada em São Paulo e que ajuda no tratamento de crianças e adolescentes portadores de genodermatoses. A apreciação das peças ocorre das 11h às 18h, e o leilão das 18h às 21h. O evento será realizado na Dila Oliveira Galeria, na alameda Ministro Rocha Azevedo, 844, Jardim Paulista (SP).

As obras de arte leiloadas são de vários artistas brasileiros, dentre eles a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, que é madrinha do projeto. O fotógrafo Tarso Sarraf, coordenador de audiovisual do Grupo Liberal, contribuiu com a doação de obras. O evento é realizado pela produtora Angela de Oliveira, proprietária da Arte2 com Ana Arcioni, em parceria com a arquiteta Giovana Abreu e o artista plástico Charles Chaim.

Dentre os artistas que também doaram obras de arte para o leilão, estão: Acácio Pereira, Angela de Oliveira, Ana Arcioni, Alexandre Horta ​​e Silva, Arnaldo Rocha, Carlos Muniz, Charles Chaim, Cláudia Sarmento, Célio Fergui, Camila Zorzan Horta e Silva, Cristiane Hettich, Cuscua, Davi Faustino, Fernanda Paneque, Gisele Faganello, Giovanna Marinangelo Horta e Silva, Giovana Abreu, Joyce Chwartzmann, Juarez Oliveira, João Ribeiro, Luiz Campy, Lucas Quincas, Mariângela Rettore, Paula Loraine Caamano, Patricia Di Basso, Silvana Ravena, Regiane Martinez, Thamires de Araújo, Vinícius de Paula e Weimar Marchesi. Dois artistas mirins de 9 e 8 anos participam com suas obras. São eles: João Ribeiro e Giovana Horta e Silva.

Ao longo da realização do leilão, haverá a exposição de bonecas confeccionadas por artistas, artesãs e pelas próprias crianças do projeto. As peças estarão disponíveis para aquisição, mediante doações. O renomado estilista Sandro Barros apoiou a causa cedendo tecidos.

O que é genodermatoses?

O termo genodermatose é utilizado para se referir a um grupo de doenças genéticas raras que afetam principalmente a pele. Sendo as gernodermatoses condições hereditárias, elas não são transmissíveis e podem se manifestar já no nascimento.



Serviço:

1º Leilão Solidário em prol da Casa Santa Teresinha

Quando: 13 de julho (visitação das 11 às 18h) e (leilão das 18h às 21h)

Local: Dila Oliveira Galeria

Endereço: Alameda Min. Rocha Azevedo, 844 - Jardim Paulista, São Paulo – SP