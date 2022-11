Layse exalta a mulher afrolatina amazônica em novo single

Mais um destaque da parceria entre a Psica Gang e a Warner Music Brasil é apresentado ao público: o single “Love lomas” da cantora paraense Layse. A artista e multi instrumentista une as referências latinas da bachata com a batida tecno presente no arrocha produzido na capital paraense. O lançamento ocorre nesta sexta-feira (11), com um vídeo em formato “visualizer” gravado no famoso motel de Belém, que leva o nome da música.

Segundo a cantora paraense, “a canção aborda a vida de uma mulher independente, que paga suas contas e é dona de si, em um momento de despertar para situações do cotidiano que a gente percebe relações que só nos atrasam. Esse despertar ocorre em uma noite no motel. A inspiração foi uma história pessoal, mas é a mesma partilhada por tantos corpos. Em resumo, fala sobre a liberdade de ser quem se é, sobre a força e também da sensualidadelatina, amazônica, cabana, que vem muito dos povos originários”, explicou.

Layse ressalta ainda que, “quando a mulher percebe que o homem não faz bem para ela, ela abandona ele ali mesmo, no motel. Isso tudo mostrado de uma forma metafórica, mais poética, quando o meu rosto não aparece em si, mas sim com uma sobreposição, porque eu não sou a personagem principal dessa história. Divido ela com muitos corpos que passam por situações como essas. Inclusive, está rolando uma campanha de parceria com o motel Love Lomas. Eles estão dando algumas cortesias para o meu público nos shows, onde já apresento a música”, concluiu a artista.

Layse tem 29 anos de idade e sete de carreira. A cantora é um dos principais nomes da noite da capital paraense, sendo residente das quartas-feiras no Espaço Cultural Apoena, junto ao “Os Sinceros”. Em 2021, apresentou o primeiro EP solo, “Caso Raro”, com quatro faixas, incluindo “Hit de Sucesso”, que ganhou um videoclipe lançado no Festival Psica do ano passado. Desde então, Layse acumula shows em festivais, como o já citado Psica, Lambateria, onde este ano se apresentou ao lado do ícone do brega marcante paraense Mauro Cotta, e é nome confirmado na edição de 2022 do Se Rasgum com show nesta sexta (11) e do Festival BR-135 (MÁ), nos dias 18 e 19 de novembro.