Lauvaite Penoso lança o disco "Capital Baixada" nesta terça de carnaval

A terça-feira de carnaval chega com show e lançamento do grupo paraense Lauvaite Penoso. O novo disco "Capital Baixada" está disponível em todas as plataformas digitais. E além disso, o grupo faz um show especial, no Espaço Mazé (Padre Eutíquio - 2374), a partir das 16h. O ingresso custa R$20,00 e ainda conta com as atrações DJ Penoso, Luau Reggae, DJ Rony do Guamá e DJ Layse.

Rodrigo Ethnos, vocalista da banda, explica que o início da gravação do disco "Capital Baixada" começou no final de 2018. Durante esse processo, algumas mudanças foram realizadas na trajetória. De início a ideia era soltar os singles, tanto que três das músicas que constam no disco já foram liberadas.

"Nessa caminhada teve a pandemia e atrasou tudo e fomos obrigados a mudar o rumo das coisas. Foi aí que resolvemos lançar o disco com as três músicas já lançadas e mais três inéditas", explica Rodrigo.

Ainda sobre o novo disco, Rodrigo diz que o novo trabalho conta com músicas que são retratos cotidianos dos integrantes da banda, pois mostra a vida do trabalhador informal, do flanelinha, do ambulante, do feirante, do camelô e dos próprios músicos. "Nosso movimento vem das ruas e suas sonoridades, fluindo do techno, ao pau e corda ancestral, dos tambores aos beats, das rodas de batuques as festas de aparelhagem", detalha.

A pré-produção do disco começou no bairro do Guamá, onde morava o nosso vocalista Rodrigo Ethnos. Com exceção do som de aparelhagem, que foi gravado no Laboratório Multimusical, com o Ismael Melo, todas as músicas foram gravadas, mixadas e masterizadas no Studio Z com Thiago Albuquerque.

A produção musical do disco é assinada pelo produtor paraense e baterista Junior Dusik, que reside em São Paulo, e por Diogo Craveiro. A produção executiva foi realizada por Suellen Ferro.

A banda existe há 12 anos, mas Rodrigo faz parte desde a primeira formação e ele acrescenta que o novo álbum vem também para mostrar essa nova roupagem do grupo.

E sobre o show de lançamento, nesta terça, Rodrigo diz que além das músicas novas, o repertório vem com músicas antigas e também de outros artistas, já que a banda tem uma característica forte em realizar shows que fazem o público suar.

"O nosso repertório é bem misturado. Tem Nação Zumbi, Baiana System e entre outros estilos que faz o público bater cabeça", completa Rodrigo Ethnos.

Nascida em 2009, a banda traz uma musicalidade ampla, que vem do carimbó à vivência musical de cada integrante, passeando do rock ao hip-hop e do Baião ao techno. Criada no meio da cultura popular e conectada com os sons do mundo, a banda Lauvaite Penoso procura no contexto social e cultural da cidade de Belém a força e inspiração para compor o próprio som.

Agende-se:

Local: Espaço Mazé (Padre Eutíquio - 2374). - @mazecultura

Data: 01/03 - Terça Feira de Carnaval.

Início da Festa: 16:20hs.

Ingressos na hora: R$20 por pessoa.

Atrações:

DJ Penoso, Luau Reggae, DJ Rony do Guamá, Lauvaite Penoso e Layse, DJ Layse