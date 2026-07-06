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Lauren Bennett, cantora do hit 'Party Rock Anthem', morre aos 37 anos

Nascida em 1989 em Meopham, no Reino Unido, Lauren iniciou a carreira como parte do grupo Paradiso Girls

Estadão Conteúdo
fonte

Lauren Bennett (Reprodução)

A cantora inglesa Lauren Bennett, mais conhecida por sua participação no hit Party Rock Anthem, morreu aos 37 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial no Instagram do grupo feminino G.R.L., do qual ela fez parte. A causa da morte não foi revelada.

"É com grande tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida Lauren", diz o post. "Nossos corações estão despedaçados e não temos palavras para expressar o quanto ela significava para nós. Guardaremos para sempre com carinho o amor, as risadas e as inúmeras lembranças que ela nos proporcionou."

"Seu belo espírito tocou tantas vidas, e sentiremos muita saudade dela, que será amada para sempre. Descanse em paz, querida Lauren. Você estará sempre em nossos corações", conclui o comunicado, assinado por Natasha Slayton, Paula van Oppen e Emmalyn Estrada.

Nascida em 1989 em Meopham, no Reino Unido, Lauren iniciou a carreira como parte do grupo Paradiso Girls, em 2007. Ela foi selecionada entre mais de 500 candidatas, ao lado de outras sete mulheres, para integrar a banda liderada por Robin Antin, que fazia parte do Pussycat Dolls.

O grupo terminou em 2010 e Lauren passou um período investindo na carreira solo. Foi nesse momento que ela participou de Party Rock Anthem, parceria com GoonRock e LMFAO que se tornou uma das músicas mais tocadas de 2011. A cantora também aparece na faixa Love Gun, de CeeLo Green, de 2010.

Já em 2012, Lauren foi recrutada novamente por Robin Antin para formar o G.R.L, cujos maiores sucessos foram Ugly Heart e Wild Wild Love, parceria com Pitbull.

O grupo se separou em 2014 após a morte da integrante Simone Battle, aos 25 anos. Antes de se separarem oficialmente, elas lançaram a música Lighthouse em homenagem à colega.

Retornando à carreira solo, Lauren também homenageou Simone com a música Hurricane, de 2016. As integrantes do G.R.L. se reuniram de forma intermitente, com turnês pela Europa e Oceania, até 2021.

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