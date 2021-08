Laura Nogueira lança seu novo livro de poesia e faz sessão de autógrafos, neste sábado, 21, em Belém

Laura é natural de Uruará, sudoeste do Pará, e lança o seu segundo livro de poesia chamado 'Porque uma flor é um grito matéria'. A obra é fruto de um longo processo, desde a sua criação até o lançamento. A paraense afirma que comecou a escrevê-lo na infância.

A escritora sempre manteve um contato próximo com a literatura, segundo ela, quando era criança, sempre esteve em contato com os livros clássicos por influência dos seus pais. "Eles vendiam as galinhas para comprar os livros", diz ela.

O trabalho de Laura teve seu reconhecimento quando ela ganhou o concurso do Prêmio Vespasiano Ramos de Poesia, da Academia Paraense de Letras, em 2012, além de ganhar também o Prêmio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), em 2016.

Sendo tratado como algo que faz parte da identidade da uruarense, ela diz que considera a poesia como parte do próprio corpo "É como se ela fosse parte de mim, uma integrante de mim, numa simbiose", afirma.

O livro de poemas 'Porque uma flor é grito e matéria' será lançado pela Amo! Editora, no próximo sábado, 21, na livraria Fox (Dr. Moraes, 584 - Nazaré). Ela também fará uma sessão de autógrafos para o público, no horário das 17h às 20h.