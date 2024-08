Laudo revela que causa da morte de Nahim foi intoxicação por cocaína e traumatismo craniano

O cantor Nahim morreu em decorrência de intoxicação por cocaína e traumatismo craniano, conforme concluiu o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra, em São Paulo. O corpo do artista, de 71 anos, foi encontrado no quintal da casa onde morava, no dia 13 de junho.

Após dois meses de investigação, a Superintendência da Polícia Técnico-Científica divulgou a causa da morte, que ocorreu por "intoxicação exógena ocasionada pelo agente químico cocaína e pelo traumatismo cranioencefálico". As informações são do g1.

Segundo hipótese da perícia, Nahim pode ter perdido a consciência ou sofrido uma morte súbita devido ao uso da substância, o que provocou a queda que resultou no traumatismo craniano. Ainda de acordo com o laudo, não se pode descartar a fratura no crânio como causa direta do óbito, ou que o ferimento tenha contribuído para o desfecho.

O exame toxicológico realizado pelo IML também detectou a presença de remédios sedativos no organismo do cantor, mas os peritos afirmam que esses medicamentos não tiveram um efeito direto em sua morte.

Sobre a morte de Nahim

O cantor Nahim, famoso por seus sucessos musicais nos anos 80, faleceu no dia 13 de junho, aos 71 anos. A morte do artista foi constatada pela Polícia Militar, que foi acionada para atender uma ocorrência em sua residência, onde o cantor teria sofrido um acidente doméstico, ao cair de uma escada. No entanto, o caso foi registrado, de forma preliminar, como morte suspeita.

Durante os meses seguintes, a investigação tomou diversos rumos, com a morte sendo, inclusive, investigada como possível assassinato. O caso, no entanto, continuou em sigilo a pedido da ex-esposa de Nahim, Andreia de Andrade, para "resguardar a imagem do cantor".

Natural de Miguelópolis, no interior de São Paulo, Nahim alcançou fama nacional durante os anos 1980, participando de programas de auditório que o consolidaram como um dos nomes populares da música brasileira. Além de sua carreira musical, que inclui sucessos como "Dá Coração", "Taka Taka" e "Coração de Melão", com 86 canções distribuídas em 14 álbuns, Nahim também foi figura conhecida em realities shows, como A Fazenda, Aprendiz Celebridades e Power Couple, todos na Record TV.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)