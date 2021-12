Lady Gaga e Bruno Mars estão cotados para edição do Villa Mix 2022, diz colunista

Com a retomada dos shows, a expectativa para a próxima edição do Villa Mix cresce entre os brasileiros. Os organizadores do evento prometem para o próximo ano uma edição histórica, prevista para o meio do ano que vem, em Goiânia. Serão três dias de shows, cada um dedicado a um gênero musical.

Segundo informações de Leo Dias, ainda não há atrações definidas, mas há negociações com Lady Gaga e Bruno Mars. A nova proposta do evento é fruto de um acordo entre os idealizadores do festival, o Opus – fundo de investimento da XP -, do hub criativo Diverti, que tem como sócio-diretor Guilherme Marconi e a Mercury Concerts, empresa americana de shows internacionais, que prometem entregar o maior festival da América Latina.