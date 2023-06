Laboratório de animação do Curro Velho comemora 10 anos com programação especial

O Laboratório de Animação do Curro Velho promove uma programação especial para comemorar os 10 anos de atividade na próxima terça (27) e quarta-feira (28). O evento terá um encontro entre artistas e profissionais da animação formados no Laboratório com as novas gerações. O espaço fundado em 2013 foi o primeiro espaço no Estado do Pará dedicado ao ensino-aprendizagem e experimentação da linguagem do cinema de animação, que por meio de oficinas culturais busca estimular a criatividade e a expressão artística de crianças, jovens e adultos. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

“O grande fruto que a gente tem no laboratório é ter sido uma porta de entrada para muitos jovens que querem aprender e experimentar pela primeira vez a animação. As vezes, já tem algum aluno que trabalha ou desenha, e quer animar. A gente oferece esse espaço de entrada, e isso é transformador. Eles se descobrem e até uma profissão. Ficamos felizes em ver que muitos jovens entraram para a animação lá no início hoje estão profissionalizados”, destacou o instrutor do Laboratório Andrei Miralha.

O primeiro dia do evento traz como tema “10 Anos do Laboratório de Animação do Curro Velho: Memórias, Trajetórias e Perspectivas”, com o instrutor Andrei Miralha. Este primeiro momento deve ser um grande encontro entre atuais instrutores e ex-instrutores convidados, alunos, ex-alunos e demais interessados para conversar sobre essa experiência nesta primeira década. Serão revistos diversos momentos para rever fotografias e vídeos que fazem parte da memória do espaço, e debates sobre formatos, metodologias, projetos e vídeos desenvolvidos.

No segundo dia de evento, a ideia é ampliar o cenário de discussão para falar sobre “Caminhos e Desafios para produzir animação” com a participação de três convidados especiais, os animadores Giza Santos e Thalyne Christyna, e a roteirista Pricilla Maria. Os três atuam profissionalmente na animação contribuirão para o melhor entendimento de diferentes caminhos de qualificação e atuação na área, e na compreensão dos maiores desafios para quem atualmente trabalha no ramo.

“Vamos ter neste evento pessoas que já trabalham para estúdios em Belém, já trabalham para estúdios no Brasil e até para estúdios internacionais com a Netflix. É algo que nos inspira há dez anos atrás. A gente dá oportunidade para que os jovens conheçam, experimentem e se conecntem com um caminho artístico, para se desenvolver e até se profissionalizar como tem acontecido”, ressaltou Miralha.

As comemorações marcam o início de um novo ciclo de atividades dentro do Laboratório de Animação e Arte Digital do Curro Velho, que nos próximos anos tentará reforçar como um espaço de experimentação para artistas iniciantes, com ênfase no desenvolvimento criativo e expressivo desta arte.

Em abril deste ano, o Laboratório passou por uma reestruturação, e as dez mesas de luz da sala foram substituídas por dez computadores com bom desempenho para trabalhos gráficos. A reestruturação, que deu origem ao Laboratório de Animação e Arte Digital, ocorreu por meio de um termo de cooperação técnica assinado entre a FCP e a SECTET- Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Educação Profissional.

SERVIÇO: Comemoração dos 10 Anos do Laboratório de Animação

Dia 27/06 | 15h30 às 17h30

10 ANOS DO LABORATÓRIO DE ANIMAÇÃO DO CURRO VELHO: MEMÓRIAS, TRAJETÓRIAS E PERSPECTIVAS

Mediação: Andrei Miralha

Convidados: instrutores, animadores, alunos e ex-alunos do Laboratório de Animação do Curro Velho.

Dia 28/06 | 15h30 às 17h30

CAMINHOS E DESAFIOS PARA PRODUZIR ANIMAÇÃO

Mediação: Andrei Miralha