La Kombia chega ao Quilombo do Abacatal com música, dança e programação gratuita

A segunda edição do projeto Lambateria em Movimento, que apresenta o palco itinerante La Kombia, será realizada neste domingo, 15 de março de 2026, a partir das 10h, no Quilombo do Abacatal, em Ananindeua (Estrada do Aura, km 08, nº 02). A iniciativa levará shows, discotecagem e diversas atividades culturais à comunidade.

O projeto é contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com apoio da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), via Secult Pará, Governo do Pará e Ministério da Cultura/Governo Federal. A proposta da iniciativa é divulgar e incentivar a cultura musical dançante da Amazônia em territórios descentralizados da região metropolitana, incluindo distritos e bairros periféricos. A ação utiliza uma Kombi adaptada como palco móvel para circular por comunidades, promovendo inclusão social e cultural por meio de música, dança e ações educativas gratuitas.

Programação Destaques da Edição

A estreia do projeto ocorreu em fevereiro deste ano, no bairro de Fátima, em Belém. Nesta segunda edição, a programação começa às 10h com discotecagem da DJ Rebarbada. Em seguida, haverá uma aula de lambada com o professor César Cordeiro. O encerramento ficará por conta do show de Félix Robatto e seu Conjunto.

Sonia Ferro, realizadora do projeto e DJ, destacou a importância da descentralização cultural. “A primeira edição foi linda, com presença de famílias, pessoas de várias idades e agora nós vamos ao Quilombo do Abacatal, em Ananindeua, realizar mais esta edição”, disse. Ela reforça que “é muito importante descentralizar os eventos culturais dos centros das cidades. Poder levar nosso trabalho para comunidades como o Abacata é muito importante porque democratiza o acesso à arte e fortalece as ações e artistas da comunidade, como é o caso do grupo Toró Açu. Foi o trabalho e pela mediação deles que chegamos ao Quilombo do Abacatal para realizar mais uma edição do Lambateria em Movimento. O bacana é que esse tipo de evento ainda movimenta a economia local”.

Atrações Musicais e de Dança

Acompanhado por sua banda, Félix Robatto apresentará um repertório que percorre a música latino-amazônica dançante. Incluirá clássicos dos bailes paraenses e composições autorais como “A Gente Chama de Lambada” e “Hoje vai Ter Fritação”.

A aula de dança será conduzida por César Cordeiro, professor e coreógrafo de danças de salão desde 1995. Formado em Letras e no Curso Técnico em Dança pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com especialização em Artes (dança) pela mesma instituição, ele também é presidente do Ponto de Cultura Marina Benarrós. Com experiência internacional como jurado do Campeonato Intercontinental de Tango, em Buenos Aires, César ministrará uma oficina de lambada, apresentando técnicas e movimentos característicos do gênero.

A Origem de La Kombia

O palco móvel do projeto, batizado de La Kombia, nasceu de uma ideia antiga de Félix Robatto. “Desde a época do La Pupuña, quando tínhamos o Pupumóvel, eu já imaginava chegar nos lugares com a Kombi para tocar, mas na época, por questões técnicas, não tínhamos a praticidade de hoje”, explicou Félix. Ele adicionou que “aí essa ideia voltou e o nome é meio óbvio: unir a Kombi com esse gênero musical que une a América Latina e faz parte do recorte musical da Lambateria, que é a Cumbia”.

O Lambateria em Movimento foi aprovado no Edital de Circulação de Projetos Culturais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e prevê a realização de três edições. Após esta apresentação no Quilombo do Abacatal, a iniciativa seguirá com novas atividades em diferentes pontos de Belém.

Confira a Programação Completa

10h - Discotecagem DJ Rebarbada

11h - Aula de Lambada com professor César Cordeiro

12h - Show Félix Robatto e seu Conjunto

Serviço

O quê: 2ª edição do projeto Lambateria em Movimento com La Kombia no Quilombo do Abacatal

2ª edição do projeto Lambateria em Movimento com La Kombia no Quilombo do Abacatal Quando: 15 de março de 2026 (domingo), a partir das 10h

15 de março de 2026 (domingo), a partir das 10h Onde: Quilombo do Abacatal (Estrada do Aura, km 08, nº 02), Ananindeua / PA

Quilombo do Abacatal (Estrada do Aura, km 08, nº 02), Ananindeua / PA Entrada: Gratuita