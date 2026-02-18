Capa Jornal Amazônia
Kleber Mendonça Filho revela alguns dos efeitos especiais usados em O Agente Secreto; confira

Filme dirigido pelo brasileiro está concorrendo ao Oscar

Estadão Conteúdo
fonte

Kleber Mendonça Filho (Instagram @kleber_mendonca_filho)

O diretor Kleber Mendonça Filho compartilhou nas redes sociais um vídeo que expõe os bastidores dos efeitos visuais de O Agente Secreto. Nas imagens, ele apresenta comparações entre a filmagem original e o resultado final após a aplicação de recursos digitais.

Na publicação, o cineasta celebrou o trabalho realizado pelas empresas francesas McMurphy e Brom e pela holandesa Lads, responsáveis por dar acabamento a diversas sequências do longa. "Meses de trabalho e anos imaginando as possibilidades de compor um filme", escreveu.

Recife recriado digitalmente

Entre os exemplos revelados está uma cena em que o personagem de Wagner Moura observa a Ponte Duarte Coelho, no Recife. Como a trama se passa em 1977, durante a ditadura militar, a equipe utilizou efeitos digitais para restaurar o visual da ponte como era nos anos 1970, incluindo a recriação do piso original e a inserção de veículos de época.

O diretor destacou especialmente o "retrofit" digital da estrutura, celebrando a devolução do piso histórico à paisagem da cidade.

Reconstrução visual da ditadura

O vídeo também mostra a criação digital de um gato de duas cabeças que surge em determinado momento da narrativa, além da restauração de fachadas de cinemas antigos e pinturas urbanas que já não existem mais. Os recursos visuais ajudaram a reconstruir a atmosfera política e social do período retratado.

Ambientado em Recife, o thriller acompanha Marcelo, personagem de Wagner Moura, que retorna à cidade natal após deixar São Paulo e passa a viver sob identidade falsa. O elenco reúne ainda nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes e Udo Kier.

Com uma trajetória marcada por reconhecimento internacional, até o momento, são 63 prêmios pelo mundo, segundo a Cinemascópio, produtora do longa. O desempenho consolida o longa como um dos títulos brasileiros mais celebrados da temporada, reforçando sua força tanto artística quanto técnica no circuito internacional.

CINEMA

O AGENTE SECRETO

EFEITOS ESPECIAIS
