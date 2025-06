Khaby Lame, estrela do TikTok que foi detido pela imigração dos EUA, está no Brasil

Após ser detido por agentes de imigração nos Estados Unidos, o influenciador Khabane Lame, conhecido como Khaby, desembarcou no Brasil. Considerado um dos maiores criadores de conteúdo do TikTok, onde tem mais de 160 milhões de seguidores, ele esteve em Paulínia, no interior de São Paulo.

Na segunda-feira, 9, o tiktoker publicou uma foto nos stories do Instagram em que mostra a localização. Ele aparece com o jogador de futebol Emerson Royal, que atua no clube italiano Milan, e outros amigos.

Royal também publicou um vídeo em seu perfil na rede social, no qual Khaby aparece jogando basquete com os brasileiros.

Khaby está no País para participar de um jogo amistoso na quarta-feira, 11, em Americana, também no interior paulista. A informação foi compartilhada em vídeo pelo vereador Juninho Dias (PSD). O jogo será entre amigos de Emerson Royal e Khaby contra os amigos do político, contou ele.

Khabane, de 25 anos, foi detido nos EUA na última sexta-feira, 6, por ter "excedido o prazo do visto". Ele foi liberado no mesmo dia após ter a "saída voluntária" permitida. O influenciador é natural de Senegal e naturalizado italiano.

No TikTok, Khaby faz vídeos humorísticos irônicos que acumulam mais de 2,5 bilhões de curtidas e ultrapassam 200 milhões de visualizações.