Katy Perry e Orlando Bloom se separam e revista aponta possível motivo

Katy Perry e Orlando Bloom decidiram terminar o relacionamento após quase dez anos juntos. A informação foi revelada por fontes próximas ao casal à revista Us Weekly.

Segundo a publicação, a separação aconteceu de forma amigável, sem disputas. Apesar de abalada, a cantora teria sentido alívio por não ter que enfrentar um segundo divórcio - ela foi casada com o comediante Russell Brand entre 2010 e 2012.

O rompimento, segundo pessoas próximas, já vinha se desenhando havia algum tempo, com sinais de distanciamento e tensões acumuladas nos últimos meses.

A cantora e o ator, que são pais de Daisy Dove, de quatro anos, estariam vivendo em casas separadas desde o início da nova turnê dela, Lifetimes, em abril. Inclusive, colocaram para alugar a propriedade que tinham planos de transformar em lar da família.

Eles iniciaram o relacionamento em 2016. Em 2017, enfrentaram uma breve separação, reataram no ano seguinte e ficaram noivos no Dia dos Namorados de 2019. O casamento, no entanto, nunca saiu do papel.

Segundo uma das fontes ouvidas pela Us Weekly, a falta de planejamento para o casamento contribuiu para o desgaste, e Bloom teria perdido o interesse em formalizar a união.