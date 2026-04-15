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Katy Perry é investigada na Austrália após acusação de agressão sexual feita por Ruby Rose

A acusação foi tornada pública por Ruby Rose em uma publicação nas redes sociais no último domingo, 13

Estadão Conteúdo
fonte

Katy Perry é uma das juradas do 'American Idol" (Reprodução)

A cantora Katy Perry está sob investigação na Austrália. Ela é acusada de agressão sexual pela atriz Ruby Rose, conhecida por trabalhos em "Batgirl" e "Orange Is the New Black". A polícia do estado de Victoria confirmou a informação à revista Variety, apurando um suposto caso ocorrido em 2010, em Melbourne.

Em nota oficial, a polícia informou que detetives da equipe de investigação de crimes sexuais conduzem apurações. A alegação de agressão sexual histórica teria ocorrido em um estabelecimento licenciado no centro de Melbourne. As autoridades não divulgaram mais detalhes, pois o caso segue em andamento.

A acusação foi tornada pública por Ruby Rose em uma publicação nas redes sociais no último domingo, dia 13. Segundo a atriz, o episódio ocorreu em uma boate de Melbourne. Ambas tinham pouco mais de 20 anos e, na ocasião, a cantora teria esfregado as genitais no rosto de Rose.

A Posição das Partes

A equipe de Katy Perry negou a acusação em um comunicado, classificando a alegação como falsa. O posicionamento afirma que as declarações feitas por Ruby Rose nas redes sociais são graves e não correspondem à realidade.

Até o momento, a cantora não realizou manifestação pública adicional. Ela ainda não se pronunciou sobre a investigação policial em andamento.

Após a primeira publicação, Ruby Rose voltou a comentar o caso, detalhando sua versão a seguidores. A atriz formalizou os relatos às autoridades e, por orientação da polícia, não poderá comentar publicamente sobre o assunto. As investigações estão em curso.

A atriz também afirmou que deve se manter em silêncio nas redes sociais sobre o caso. Isso inclui interações com mensagens de apoio ou relatos semelhantes, atendendo a um pedido das autoridades policiais.

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Palavras-chave

KATY PERRY/ASSÉDIO SEXUAL/RUBY ROSE/INVESTIGAÇÃO
Cultura
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