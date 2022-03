Karol Conká monta pódio no 'BBB 22' e descarta Arthur Aguiar

Em sua participação no programação 'Encontro com Fátima Bernardes' desta quinta-feira, 31, Karol Conká definiu seu pódio no "Big Brother Brasil 22". Ela ainda foi na contramão de muitos que afirmam que o vencedor será Arthur Aguiar. A cantora também comentou sobre o sonho que Pedro Scooby teve.

"Tudo muda a cada semana, mas o meu pódio é Lina, Nati e P.A. Mas eu também tenho um carinho muito grande pelo Scooby, que inclusive sonhou comigo comendo macarrão instantâneo. Ah, imagina eu dentro desta edição, Brasil", disse.

A artista comentou ainda sobre a experiência dentro da casa e de como tudo se torna mais difícil do que é: "Gente, é muita bobeira. Mas pra gente aqui fora é muito fácil julgar. Eu mesma falava isso antes de entrar no reality. Eu pensava assim: 'O povo briga por tanta bobeira'. Mas a realidade é outra e vocês viram isso quando eu cheguei lá na casa".

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)