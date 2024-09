K-dramas com Kim Woo-bin: confira 5 obras com o astro da Coreia do Sul

O ator Kim Woo-bin, da Coreia do Sul, é famoso pelos doramas “The Heirs” e “Amor e Outros Dramas”. O astro, que também é modelo, tem 35 anos e já estrelou mais de 25 produções audiovisuais. Confira abaixo cinco K-dramas com Kim Woo-bin.

K-drama “The Heirs” (2013)

K-drama "The Heris", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Um grupo de estudantes ricos e privilegiados está prestes a herdar os negócios familiares. O herdeiro do conglomerado Jeguk Group é Kim Tan (Lee Min-ho), jovem banido dos Estados Unidos pelo irmão, Kim Won (Choi Jin-hyuk). Kim Won tentava controlar sozinho os negócios da família. No tempo em que Kim Tan passou na Amércia, ele conheceu Chan Eun-sang (Park Shin-hye), que foi ao país para procurar a irmã. Mesmo noivo da herdeira Yoo Rachel (Kim Ji-won), Kim Tan se apaixona por Chan Eun-sang. Ela acaba se envolvendo em um triângulo amoroso com o irmão de Kim Won e o jovem Choi Young-do (Kim Woo-bin).

Gênero: Romance

Episódios: 20

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Max, Netflix, Viki, Kocowa, Prime Video

K-drama “Amor e Outros Dramas” (2022)

K-drama "Amor e Outros Dramas", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Nascido em uma ilha paradisíaca, Lee Dong-suk (Lee Byung-hun) vende caminhões e, assim, tira seu sustento. Ele se apaixona por Min Sun-ah (Shin Min-ah), uma jovem misteriosa que chegou recentemente à região. Por outro lado, Park Jung-joon (Kim Woo-bin), um capitão pouco radiante, se apaixona por Lee Young-ok (Han Ji-min), uma mergulhadora com personalidade totalmente distinta. A dona do mercado de peixes, Jung Eun-hee (Lee Jung-eun), reencontra Choi Han-soo (Cha Seung-won), seu antigo amor, quando ele decide voltar à ilha. Apesar de parecerem histórias diferentes, todas estão interligadas.

Gênero: Romance

Episódios: 20

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Netflix

K-drama “Paixão Incontrolável” (2016)

K-drama "Paixão Incontrolável", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Shin Joon-young (Kim Woo-bin) e No Eul (Suzy) namoraram durante a adolescência, mas as circunstâncias os levaram ao término. Mais velhos, eles se reencontram para No Eul produzir um documentário a respeito da vida de Shin Joon-young, que se tornou um cantor muito famoso. Sem interesse em ajudá-la, ele transforma a vida da ex-namorada em um inferno. Entretanto, com o passar do tempo, ele tenta reconquistá-la.

Gênero: Romance

Episódios: 20

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

K-drama “Black Knight” (2023)

K-drama "Black Knight", dorama de ficção científica, ação e aventura (Reprodução)

Sinopse: O ano é 2071. A intensa poluição da atmosfera dizimou grande parte da humanidade e um sistema de classes rígido foi instaurado. Uma delas são os "Knights", entregadores e responsáveis pela segurança popular. O 5-8 (Kim Woo-bin) é parte do esquadrão de elite e agora ajuda uma garota que sonha em ser parte do grupo.

Gênero: Ficção-Científica, Ação, Aventura

Episódios: 6

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Netflix

K-drama “Escola 2013” (2012)

K-drama "Escola 2013", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Durante o ensino médio, os professores Jung In-jae (Jang Nara) e Kang Se-chan (Daniel Choi) fazem de tudo para mostrar o melhor caminho aos alunos. Enquanto isso, os amigos de turma Ko Nam-soon (Lee Jong-suk), Song Ha-gyung (Park Se-young), Lee Gang-joo (Ryu Hyo-young), Park Heung-soo (Kim Woo-bin) e Kim Min-ki (Shoi Chang-yub) tentar superar os altos e baixos juntos.

Gênero: Romance

Episódios: 16

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)