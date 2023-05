Justiça determina que Léo Lins está proibido de deixar São Paulo por mais de 10 dias

De acordo com um pedido do Ministério Público de São Paulo, a Justiça determinou que o humorista Léo Lins remova do YouTube um programa especial com mais de uma hora de duração. No vídeo de comédia, chamado “Perturbador”, o humorista faz, segundo a decisão judicial, “comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios contra minorias e grupos vulneráveis”. Entre outras medidas, o humorista está proibido de deixar a cidade de São Paulo, onde vive, por mais de 10 dias.

No programa especial que foi retirado do ar, Léo Lins faz piadas sobre portadores de deficiência, pessoas idosas, religiões e escravidão, entre outras. Embora o vídeo original, com mais de 3 milhões de visualizações, tenha sido tirado do ar, cópias do material foram repostadas no YouTube por outros canais, todos com a hashtag “CensuraNão”.

O humorista além de não poder sair da cidade de São Paulo sem autorização judicial e de remover o vídeo “Perturbador” do ar, ainda está proibido de transmitir ou divulgar qualquer material com conteúdo depreciativo ou humilhante envolvendo minorias. Além disso, deverá comparecer mensalmente em juízo para “informar e justificar suas atividades”. A multa em caso de descumprimento das medidas é de R$ 10 mil por dia.

VEJA MAIS