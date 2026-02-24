Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jurado deixa o Bafta e condena condução de episódio envolvendo insultos racistas: 'Imperdoável'

Segundo relatos, foram ouvidas expressões como "cala a p**** da boca", "f***-se" e um termo considerado altamente racista, direcionado aos atores, durante a cerimônia

Estadão Conteúdo
fonte

Insultos racistas foram direcionados aos atores Michael B. Jordan e Delroy Lindo durante a cerimônia (YouTube @bafta)

O produtor Jonte Richardson, artista que fazia parte do júri de talentos emergentes do Bafta, revelou nesta terça-feira, 24, que optou por deixar a organização após insultos racistas serem direcionados aos atores Michael B. Jordan e Delroy Lindo durante a cerimônia do último domingo, 22.

Na ocasião, John Davidson - ativista com síndrome de Tourette que inspirou o filme I Swear - gritou insultos raciais da plateia enquanto os artistas negros subiam ao palco para apresentar uma das categorias do evento.

Richardson, no entanto, não culpou Davidson pelo incidente, mas classificou a forma como a organização do prêmio lidou com o incidente como "imperdoável". Ao contrário da maioria das premiações cinematográficas em 2026, a cerimônia do Bafta foi exibida com cerca de duas horas de atraso. Para boa parte da audiência, esse tempo era mais do que o suficiente para editar os insultos proferidos por Davidson.

"Não posso e não vou dedicar meu tempo, energia e conhecimento a uma organização que repetidamente falhou em proteger a dignidade de seus convidados negros, membros e da comunidade criativa negra", escreveu Richardson em uma postagem no LinkedIn.

"Quando uma organização como o BAFTA, com seu histórico de racismo sistêmico, se recusa a reconhecer o dano infligido às comunidades negra e de pessoas com deficiência e a oferecer um pedido de desculpas apropriado, permanecer envolvido seria equivalente a tolerar seu comportamento", justificou o produtor.

"Espero que a direção do BAFTA compreenda o dano que eles e a BBC causaram e tome as medidas necessárias para garantir que sua equipe de produção seja inclusiva o suficiente para evitar que esse problema se repita no futuro", finalizou Richardson.

Entenda o caso

Segundo relatos publicados pela revista Variety, foram ouvidas expressões como "cala a p**** da boca", "f***-se" e um termo considerado altamente racista, direcionado aos atores, durante a cerimônia.

"Optei por deixar o auditório no início da cerimônia, pois percebi o desconforto que meus tiques estavam causando", afirmou John Davidson em um comunicado divulgado à imprensa.

Após o ocorrido, o apresentador Alan Cumming abordou o ocorrido durante o evento. Ele afirmou que a síndrome de Tourette é uma condição cujos tiques são involuntários e pediu compreensão do público. Posteriormente, voltou a pedir desculpas "se vocês se ofenderam".

A síndrome de Tourette é um distúrbio caracterizado por tiques motores e vocais. Parte das pessoas diagnosticadas pode apresentar coprolalia, manifestação que inclui palavrões involuntários. A BBC, responsável pela transmissão, também divulgou nota pedindo desculpas pela linguagem ouvida na premiação e afirmou que os tiques verbais são involuntários.

Palavras-chave

BAFTA 2026/RACISMO/INSULTOS/JONTE RICHARDSON/JÚRI/SAÍDA
Cultura
.
