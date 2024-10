Júlio César, Valéria Paiva, Alba Mariah e Ministério Vida e Cruz, cantam para Nazaré

Nos próximos dias 12 e 13, Belém estará tomada de devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Muitos no chão, andando pelas ruas, outros das suas janelas para ver a “passagem” da Santa. Foi por conta dessa referência de devoção, em que as pessoas esperam por Nossa Senhora nas suas janelas, que nasceu a “Janelas para a Fé”.

Proporcionando momentos de conexão com o Círio de Nazaré embalado pelas vozes de Alba Mariah e Ministério Vida e Cruz, o espaço está em um lugar privilegiado, que ainda terá as presenças de Júlio César, do Nosso Tom, Júlia Passos, Tiago de Pinho, Valéria Paiva, Célia Pinho e Leona. Os cantores aproveitam a oportunidade para ver a passagem da Santa e cantar para ela nesse momento de oração.

Idealizado por Luciana Dantas, o projeto, localizado na sede social do Paysandu na Av. Nazaré, o “Janelas para Fé” é uma forma de retribuir para Nossa Senhora todos os milagres e graças conquistadas ao longo desses anos. “Não tem um cantor ou cantora que esteja no Janelas e não faça questão de cantar para Nazinha, por isso tudo se torna mais bonito e acolhedor”, conta.

“Trabalho com eventos e sempre sonhei com um espaço que pudesse ser desenvolvido para Nazica, mas que tivesse música e oração, que fosse um ambiente de muita fé. Como disse Santo Agostinho, ‘cantar é rezar duas vezes’! Agora, estamos no ano 3 desse projeto, que só fortaleceu a minha relação com o Círio. Esse sonho era para além de um projeto ou plano, eu sempre sentia que Nossa Senhora iria me ajudar nesse sentido”, acrescenta.

Devota desde pequena, quando sua avó apresentou Nossa Senhora para ela, foi na vida adulta que ela travou uma batalha de saúde ao lado da sua mãe e teve suas orações atendidas.

“Desde pequena minha avó me mostrava a importância da Nazinha em nossas vidas. Mas após o câncer que tive junto com a minha mãe, tive a prova do amor de Deus e de Nossa Senhora pela minha vida”, relembra.

Luciana acredita que o “Janelas para a Fé” foi programado e idealizado pela Nossa Senhora de Nazaré. Mesmo tão novo, na terceira edição, ele já passou por alguns percalços: “Em 2023, poucos meses antes do Círio quando perdi o espaço onde faria o projeto e, em uma visita ao local onde hoje é realizado o evento, o carro que leva a Imagem Peregrina às visitas passou em frente a esse espaço como se estivesse abençoando aquele local e no dia seguinte fechamos contrato com eles”.