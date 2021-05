Juliette Freire surpreende fãs ao aparecer com novo visual

Nesta quarta-feira (19), a ganhadora do BBB21 deixou os fãs alvoroçados ao posar com um cabelão cacheado. Depois de fechar parceria com a Avon, para ser garota propaganda da marca, a advogada, que ficou conhecida pelos longos e negros cabelos lisos, surgiu com fios encaracolados e levemente mais claros.

“Carinha e carão. Vibes sereia”, escreveu ela, usando um roupão estiloso. E logo a legião de seguidores correu para deixar seus comentários e elogios.“Amei teu cabelo assim”, “Linda”, “Cabelo bonito”, “Maravilhosa”, “Cacheada”, comentaram os internautas.

Em menos de uma hora a postagem já havia ultrapassado a marca de um milhão de likes, ao melhor estilo e efeito cactos.