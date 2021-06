Juliette estreia a carreira de cantora, neste domingo, ao lado de Gil

Faltam poucas horas para o público ver Juliette cantando no "'Arraial do Gil – Live" neste domingo (13), a partir das 18h, com transmissão no Globoplay e na Multishow. Ela vai cantar algumas músicas com Gil como: "Esperando na Janela" e "Estrela".

No repertório, "Toda Menina Baiana", "Andar com Fé", "Esperando na Janela" e "Asa Branca" estão garantidas, além de clássicos de Luiz Gonzaga e de festas juninas no Nordeste.

O show vai ser transmitido do Palácio das Artes, no Rio de Janeiro, com direção de LP Simonetti.

A live marca a chegada em todas as plataformas do trabalho de Gil, "São João em Araras ao Vivo". "Mais uma festa de São João feita do jeito que a gente pode fazer. Faça a sua também", comenta Gil.