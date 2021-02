Juliette e Viih Tube tiveram DR durante a madrugada

Juliette e Viih Tube tiveram uma DR sobre a relação de amizade que possuem, na madrugada desta quinta-feira (25). As sisters chegaram a chorar e o tópico foi parar nos mais comentados nas redes sociais.

O assunto começou quando Juliette relatou a Viih estar chateada com a decisão do líder João Luiz de não levá-la para o vip. Ao conversarem sobre aproximações no jogo, Viih Tube começou a chorar dizendo que Juliette se afastou dela e confessou que se sentiu excluída. Juliette, por sua vez, disse que se afastou para não prejudicar a amiga no jogo.

A paulista diz que sentiu excluída quando Juliette se aproximou de Sarah e Gil, o que a levou a ficar próxima de Thaís. Chorando, Juliette se desculpou e disse que quis se afastar por medo de prejudicar a amiga no jogo. "Mas se eu achasse que você é uma pessoa que me prejudica, eu nem estaria sendo sua amiga", rebateu Viih. "Se eu ficar muito perto de você vão botar eu e você num paredão", argumenta Juliette.