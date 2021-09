Juliette revela que já paquerou Rodolffo

Um dos casais mais apoiados do BBB 21, Juliette e Rodolffo viveram bons momentos juntos no confinamento. A cantora diz que percebeu que dentro da casa o sertanejo a paquerou, mas no momento ela teria ficado sem graça por o considerar como amigo. "Lá no programa a gente era mais amigos", afirma.

Em entrevista à Band FM, a ex-BBB disse que os dois mantém um bom relacionamento. "A gente ficou bem colega, a gente se encontrou duas vezes, deu uma paquerada, mas depois, passou", contou.

Juliette falou ainda sobre os vídeos que os fãs fazem dos dois, ela revelou que avisa para Rodolffo não assistir muito para não se apaixonar por ela. "Eu fico olhando e percebo como a gente era próximo e eu não tinha dimensão disso", continua.