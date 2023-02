Juiz determina que Rafael Ilha seja ouvido em processo de família de Marielle Franco

O ex-polegar Rafael Ilha terá de prestar esclarecimentos em um processo movido pela família da vereadora Marielle Franco. A acusação é referente a ofensas à honra e memória da vereadora. A decisão foi expedida pelo juiz Sandro Lúcio Barbosa Pitassi, da 37ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A família de Marielle requer uma indenização no valor de R$ 100 mil por danos morais. A ação judicial foi iniciada pelo pai, mãe, filha e viúva de Marielle Franco, após o cantor dar declarações no podcast "Cortes de Inteligência", afirmando que a vereadora estava envolvida com atividades criminosas, que "era casada com um traficante" e que tinha "eleita pelo crime organizado".

A entrevista foi dada ao podcast em agosto de 2021, três anos e cinco meses após o assassinato de Marielle e Anderson, ocorrido em 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Rafael Ilha deverá prestar depoimento através de carta precatória, em São Paulo, nos próximos dias.

As declarações ofensivas já foram retiradas de mecanismos de busca na internet por ordem da Justiça do Rio de Janeiro. O juiz Sandro Pitassi também ordenou que o Google mantenha guardados os dados do IP e as URLs contendo as ofensas do cantor contra Marielle até o final do processo.