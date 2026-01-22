Capa Jornal Amazônia
José Luiz Datena vai para a TV Brasil; relembre programas e emissoras por onde ele passou

O jornalista acertou contrato com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para comandar um programa de entrevistas

Redação O Liberal com informações da AE

José Luiz Datena confirmou nesta quarta-feira, 21, sua saída da RedeTV!, onde apresentava o programa Brasil do Povo desde maio de 2025. O anúncio ocorreu durante uma conversa ao vivo com Sônia Abrão, onde o jornalista mencionou estar em busca de um novo desafio.

A emissora, procurada pela reportagem, informou que Datena "encerrou sua passagem pela casa, mantendo as portas abertas para futuros projetos".

O jornalista assinou contrato com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para comandar um programa de entrevistas na TV Brasil. A estreia está prevista para fevereiro, e a atração terá desdobramentos na Rádio Nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser o primeiro convidado do novo projeto.

Início da Carreira: Do rádio ao reconhecimento nacional

Natural de Ribeirão Preto (SP), Datena iniciou a carreira jovem no rádio como locutor e repórter esportivo em emissoras locais. No início da década de 1980, migrou para a televisão, ampliando sua atuação para reportagens gerais além do esporte.

Em 1987, ganhou projeção nacional ao receber o Prêmio Vladimir Herzog. A honraria foi pela reportagem "Heróis da resistência, injustiça e perigo: menores trabalhando", exibida pela EPTV Ribeirão, afiliada da TV Globo.

Consolidação na TV e o gênero policial

No início dos anos 1990, Datena estreou na TV Bandeirantes, integrando grandes coberturas esportivas ao lado de Luciano do Valle. Essa passagem consolidou seu nome no jornalismo esportivo, abrindo caminho para novos formatos.

A mudança decisiva ocorreu em 1996, quando o apresentador comandou pela primeira vez um programa policial, o Cidade Alerta, na Record. Ele esteve à frente da atração em diferentes momentos, entre o fim dos anos 1990 e o início dos 2000, tornando-se um dos rostos mais conhecidos do gênero.

A partir de 2003, Datena retornou à Band, onde assumiu o Brasil Urgente. Paralelamente, apresentou "No Coração do Brasil", projeto que percorreu diversas regiões do país. Esse período marcou uma das fases mais longas e estáveis de sua carreira.

Breve retorno à Record e experiências em entretenimento

Em junho de 2011, Datena assinou contrato de cinco anos com a Record para uma nova fase do Cidade Alerta. A experiência, contudo, durou pouco. Apenas 43 dias após a estreia, em 29 de julho, ele se despediu no ar com a frase: "Muito obrigado e até um dia!".

Pouco depois, em 8 de agosto, voltou à Band, reassumindo o Brasil Urgente e o programa matinal da Rádio Bandeirantes. Permaneceu no comando da atração policial até abril de 2018, quando anunciou a saída após 15 anos, sendo substituído pelo filho Joel Datena.

Ao longo da trajetória, Datena também transitou pelo entretenimento. Em 2012, estreou o game show "Quem Fica em Pé?". Em 2018, passou a apresentar o dominical "Agora É com Datena", afastando-se temporariamente do Brasil Urgente. Com o fim do projeto, retornou ao jornalismo policial.

Candidatura, saída da Band e breve passagem pelo SBT

Em 2024, Datena se licenciou do Brasil Urgente para disputar a Prefeitura de São Paulo. Após o período eleitoral, ele não voltou ao programa, que passou a ser comandado definitivamente por Joel Datena.

Mesmo com propostas da Band para novos formatos, optou por negociar com o SBT. Em novembro de 2024, encerrou um ciclo de 13 anos consecutivos na Rede Bandeirantes. No mês seguinte, assinou contrato para apresentar o "Tá na Hora", realizando um desejo antigo de Silvio Santos.

A passagem pelo SBT, no entanto, foi breve. Em maio de 2025, o contrato foi rescindido após o apresentador anunciar publicamente sua saída, em meio a mudanças no formato da atração.

Retorno à RedeTV! e o novo desafio na EBC

Em 6 de maio de 2025, Datena retornou à RedeTV!, onde permaneceu por oito meses à frente do programa Brasil do Povo. Esta passagem marca um período de transição em sua carreira. Agora, o acerto com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) inaugura sua primeira experiência na televisão pública.

TV

Datena

Rede TV!

saída
