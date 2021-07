Jornalista Zileide Silva revela ao vivo diagnóstico de câncer

Durante o "Em Pauta", da GloboNews, nesta segunda-feira (26), Zileide Silva comoveu os telespectadores ao revelar que foi diagnosticada com câncer de mama durante a pandemia da covid-19. Ela fez um desabafo antes de dar as principais notícias do dia. As informações são do jornal O Dia.

"O telespectador que acompanha o 'Em Pauta' diariamente merece ouvir o porquê dessa minha ausência. Em meio a essa pandemia eu descobri um câncer. Eu precisei me afastar para fazer o tratamento, eu precisei operar esse câncer, precisei fazer uma quimioterapia. E aí foi necessário ficar afastada por um período, que é absolutamente normal, quem já passou por essa doença sabe. Tanta gente já passou e enfrenta essa doença, e sabe que ela tem cura…", iniciou a jornalista.

Ela falou sobre o diagnóstico da doença para o âncora do noticiário, Marcelo Cosme. "Eu percebi logo no início. E isso é super importante também, Cosme. Por isso que é tão necessário fazer o autoexame. Eu fiz o autoexame e descobri, senti que tinha alguma coisa estranha, fui ao médico, fiz aquela série de exames. Tinha um câncer. Um câncer no seio. Fui operada, fiz a quimioterapia e voltei. Estou muito feliz de estar aqui, de volta com todos vocês, meus amigos, que foram tão queridos nesse momento difícil, mas que a gente sabe que pode superar, sempre", completou.