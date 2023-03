Jornalista paraense organiza nova edição do livro “Um Quarto Só Para Si” de Virginia Woolf

A jornalista e escritora paraense Sonia Zaghetto organizou a nova edição do livro “Um Quarto Só para Si”, de Virginia Woolf, que acaba de ser relançado pela Tagore Editora, de Brasília. A organização de Zaghetto incluiu 150 notas explicativas que ajudam o leitor a compreender as muitas referências e alusões contidas na obra, escrita na Inglaterra há quase um século.

“Um Quarto Só para Si” é um histórico ensaio de Virginia Woolf originalmente intitulado “Mulheres e Literatura”, baseado em duas palestras que a escritora proferiu em outubro de 1928 no Newnham College e no Girton College, na Inglaterra.

A publicação é dividida em seis capítulos. Woolf inicia a narrativa com um relato autobiográfico, confessando suas reflexões e dificuldades para elaborar a palestra sobre “Mulheres e Ficção”. Em seguida, adota uma persona chamada Mary Beton e passa a se dirigir ao seu público usando essa identidade.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Tagore Editora lançou a nova edição, que traz a tradução de Maria Luiza X. Borges. Para a elaboração da publicação da Tagore Editora, Sonia releu a obra completa de Virginia Woolf, além dos cinco volumes de diários e duas biografias da escritora, totalizando 21 livros. A pesquisa durou dois anos, nos quais Sonia adquiriu e leu vários livros citados por Woolf no texto.

“É uma obra essencial para se compreender a relação entre mulheres e literatura. É um tratado cuja grandeza literária e argumentativa o converte em leitura obrigatória. Um divisor de águas. Tudo muda a partir das reflexões que Woolf nos provoca”, destaca Sonia Zagheto, que fez a revisão final da tradução, com acréscimo de algumas mudanças. “Foi uma verdadeira jornada livro adentro, que consumiu aproximadamente três anos”, recorda a organizadora.

“O livro tem excelentes outras traduções no Brasil, algumas delas com ótimas notas de rodapé. Embora reconheça isso, eu sentia necessidade de organizar a minha própria edição em língua portuguesa, acrescentando ainda mais informações sobre o livro em si e sobre os personagens mencionados. Com o apoio da Editora, convidei uma tradutora bastante experiente, Maria Luiza Borges, a fim de ficar livre para escrever as notas, o prefácio e o ensaio final, que exigiram rigorosa pesquisa”, explica ainda Zagheto.

O designer Victor Burton foi responsável pelo projeto gráfico da publicação, que incorporou o trabalho de Vanessa Bell, a irmã de Virginia Woolf. “Não só é um design extremamente belo, mas uma homenagem às escolhas de Virginia, que era muito ligada à irmã e deu a ela a tarefa de fazer as capas de todos os seus livros. Victor Burton, importante destacar, é um dos mais importantes e premiados designers gráficos brasileiros. Entre seus trabalhos estão as capas recentes dos livros de Clarice Lispector”, elogia a jornalista.

Sônia Zaghetto é graduada em Literatura e Jornalismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA), onde foi aluna de Benedito Nunes e dos poetas Ruy Barata e João de Jesus Paes Loureiro. Sonia trabalhou como jornalista em O Liberal e o Diário do Pará, além da TV Cultura. Mudou-se para Brasília em 1994 e depois para o Canadá. Há quatro anos mora em San Jose, na Califórnia, Estados Unidos.