Jorge Aragão passará por cirurgia: "Daqui a pouco estou de volta"

Depois de cancelar a agenda deste fim de semana, Jorge Aragão, 75 anos, foi às suas redes sociais explicar o que aconteceu com a sua saúde. "Anteontem, eu senti umas pontadas no estômago e tive enjoo também. Claro, que eu tenho que estar sempre me cuidando. Vim ao médico e é a minha vesícula que, há quase três anos, está querendo fazer graça comigo", disse no vídeo gravado dentro do quarto hospitalar.

VEJA MAIS

O sambista disse que os médicos acharam melhor retirar a vesícula, e a cirurgia deve ser feita na próxima segunda-feira, 2. "Daqui a pouco estou de volta", disse. Jorge Aragão adiantou que alguns de seus shows terão que ser reagendados e que a sua equipe está cuidando disso. O show em comemoração ao Dia Nacional do Samba, marcado para o próximo domingo, 1, já foi cancelado.

O cantor e compositor anunciou, em outubro do ano passado, a remissão completa de um linfoma Não-Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático, que afeta o sistema imunológico.