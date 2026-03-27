Jordana e Juliano: Quem empurrou quem na despensa do BBB 26?

Jordana e Juliano Floss trocaram acusações de empurrões pouco antes da Prova do Anjo nesta sexta-feira, 27, no BBB 26. Os dois se desentenderam no momento em que todos os participantes se direcionaram até a despensa para pegar coletes para a prova.

"Você fez de propósito", acusou Jordana. "Não tem que encostar nos outros, empurrar os outros para pegar o colete", rebateu Juliano. A sister, então, se dirigiu à produção: "Avaliem aí quem fez o quê".

A discussão se estendeu até o Quarto Eternidade, onde os participantes se reuniram para aguardar o início da prova. Jordana acusou Juliano e os aliados dele de sempre tentarem impedir o seu grupo de pegar os coletes.

"Vocês pegam de muitos e não deixam os outros escolher. Todas as vezes eu vou lá, eu pego o mesmo", disse Jordana. "Vou falar o que vocês adoram falar: está gravado. Até porque você botou a mão na porta e botou o braço", respondeu Juliano.

Os brothers disputam a Prova do Anjo na tarde desta sexta. Durante o programa ao vivo, eles enfrentam mais uma formação do Paredão, com eliminação no domingo, 29. Ainda no domingo, também acontece outra Prova do Líder e formação de mais um Paredão. Neste dia, o programa irá ao ar em dois horários.