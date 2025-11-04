Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jonathan Bailey é eleito pela 'People' como o Homem Mais Sexy do Mundo de 2025

Por coincidência, o ator está no Brasil, onde participa de eventos de promoção do filme Wicked: Parte 2

Estadão Conteúdo
fonte

Jonathan Bailey (Instagram @jbayleaf)

A revista People elegeu o ator britânico Jonathan Bailey como o homem mais sexy do mundo de 2025. Ele é o primeiro homem assumidamente gay a conquistar o título.

"Obviamente, estou incrivelmente lisonjeado. E é completamente absurdo", disse o ator em entrevista à People. Bailey comentou também que foi difícil manter a conquista em segredo e que ficou ansioso em poder compartilhar com a família e amigos.

Por coincidência, o ator está no Brasil, onde participa de eventos de promoção do filme Wicked: Parte 2. Bailey interpreta o Príncipe Fiyero no musical que chega aos cinemas brasileiros no dia 20 de novembro.

Bailey conquistou sucesso mundial ao incorporar Anthony Bridgerton, um dos protagonistas da série Bridgerton, que chega a sua quarta temporada em 29 de janeiro de 2026.

Ele está no elenco de Jurassic World: Recomeço, que estreou no Brasil em junho. Na trama, ele interpreta o personagem Dr. Henry Loomis.

Em 2018, em uma entrevista ao jornal The Times, ele revelou ser gay.

