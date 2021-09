Jojo Todynho se pronuncia e diz que não precisa andar com "macho" dos outros

Jojo Todynho, campeã de "A Fazenda 13", usou seus Stories, na manhã deste domingo (5) para se pronunciar sobre a polêmica de ter se envolvido com um rapaz comprometido.

"Vocês acham mesmo que eu, jordana, Jojo Todynho, preciso tá andando com o macho dos outros? Vagabunda antiga, pi**nha aposentada. Nunca precisei me deitar com macho de ninguém até porque eu tenho o homem que eu quero, a hora que eu quero e nem tempo eu tenho pra isso. E nem tempo eu tenho pra isso. Respeito pela educação que a minha avó e a minha tia me deram. Nunca cobicei nada de ninguém, nunca mexi em nada de ninguém. Estou onde estou porque eu soube plantar e se eu", disse

"Estou num nivel de estresse que não consigo dormir. Então me respeitem, vocês que vem no meu direct me xingar. porque se tem uma coisa que eu sei ser é piranha e vagabunda, nesse quesito eu dou aula. Não preciso andar com macho de ninguém. Eu não sabia que ficante era namorado. Sou mulher solteira. Conheci o dignissimo solteiro", disse a funkeira.

"Não vem de hipocrisia, porque todo mundo tem rabo sujo. E outra coisa, se eu não fosse quem eu sou, ninguém ia tá falando porra nenhuma. Então lavem a boca antes de falar de mim. Assunto encerrado. Me respeitem e eu sei me por no meu lugar", completou.