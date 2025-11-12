Capa Jornal Amazônia
Jojo Todynho pede desligamento da faculdade após B.O.: 'Respeito é bom e todo mundo gosta'

Jojo disse que sempre foi tratada "como uma aluna comum" e que não tem "nenhum tipo de privilégio"

Estadão Conteúdo

Jojo Todynho decidiu se desligar da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, onde cursava Direito, após a confusão com um colega de turma que resultou em um boletim de ocorrência contra a influenciadora. O episódio aconteceu na última semana, durante um simulado, e foi registrado como suposta injúria.

Nos Stories do Instagram, na terça-feira, 11, Jojo contou que foi pessoalmente à secretaria da instituição para formalizar o pedido de saída. "Vim aqui hoje na secretaria dizer que queria sair da faculdade, procurar outra unidade", afirmou.

A cantora também ressaltou que sempre foi tratada como uma aluna comum: "Aqui dentro não tenho nenhum tipo de privilégio, não pago diferente. Aqui dentro sou Jordana, não sou Jojo Todynho."

Durante o desabafo, ela reforçou a importância do respeito nas relações interpessoais. "Todo mundo tem o direito de gostar ou não do outro, mas todos nós devemos respeitar o outro. Isso é muito importante", disse. Em outro trecho, acrescentou: "O que aprendemos aqui todos os dias é para que lá fora a gente se torne profissionais."

Jojo comentou ainda que considerou constrangedor o momento vivido em sala de aula, envolvendo o professor da disciplina. "Não fica legal para ninguém", afirmou. Apesar do episódio, ela disse estar tranquila em relação ao futuro. "Serei uma ótima advogada", garantiu. "Fico muito feliz de poder receber o feedback da aluna maravilhosa que eu sou", completou.

A influenciadora finalizou a mensagem com uma reflexão sobre respeito. "Divergências acontecem em qualquer lugar. Onde eu estiver, prezarei sempre pelo respeito, porque o respeito é bom e todo mundo gosta - e comigo ele jamais será seletivo", concluiu. "É isso. Até 2027", disse, fazendo referência ao ano previsto para sua formatura.

