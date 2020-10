Jojo Todynho fica indignada com fala de Biel: 'Chamou a gente de p*ta?'

Jojo Todynho se revoltou, na madrugada desta quinta-feira (15), ao lembrar do apelo de Biel ao público para permanecer em “A Fazenda”. O funkeiro citou uma música de Mano Brown, cuja letra classifica pessoas interessadas em dinheiro como “putas”.

“Gente, não é possível que eu estou me indignando só agora. Eu estou aqui lembrando da letra da música do Mano Brown e foi surreal [o que ele fez]”, reclamou Jojo, horas após o peão falar para as câmeras do reality.

Mariano, Jakelyne, Raissa e Lipe ficaram sem entender. Então, Jojo cantou a letra da música “Jesus Chorou” para explicar seu ponto de vista.

“Vocês sabem a letra? ‘Dinheiro é bom, quero sim, essa é a pergunta, mas dona Ana fez de mim um homem e não uma puta’. Então, ele tá chamando a gente de puta?”, questionou ela, irritada.

Jojo falando o restante da letra da msc que o Biel cantou, referindo a todos como PUTAS e afins. BABADO! #AFazenda12 pic.twitter.com/A0901nfLRR — WN ◟̽◞̽ ⚡️💥 🥞🍫 (@wallysonnovaes) October 15, 2020

Raissa tentou defender, dizendo que o cantor não completou a ofensa: “Na hora de falar puta, ele não falou”. “Sim, ele segurou a palavra. Não pode xingar [no ao vivo]”, rebateu Jojo.