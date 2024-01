Jojo Todynho elege vestido all orange para curtir noite carioca

Na noite da última terça-feira, 16, Jojo Todynho publicou, nos stories do seu Instagram, o look eleito para sair pelo Rio de Janeiro. A cantora posou em frente ao espelho com um vestido laranja, justinho, que deixou sua nova silhueta em evidência. A funkeira já perdeu quase 50 kg desde que realizou a cirurgia bariátrica, em agosto do ano passado.

Vale destacar que um pouco antes da postagem da funkeira, Viviane Araújo incentivou seus mais de 15 milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar uma selfie na academia com ninguém menos que Jojo Todynho. No clique, a atriz, de 48 anos, e a cantora, de 26, posam juntas no espelho durante o treino intenso que estão fazendo para o Carnaval.