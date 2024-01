Jojo Todynho compartilha estado de saúde da avó: "Dá uma dor no coração"

Jojo Todynho usou as redes sociais para compartilhar com os fãs uma triste situação na tarde desta quinta-feira (04). Segundo a influencer, a avó, Rita Maria de Jesus Menezes, de 79 anos, precisou ser internada no Hospital Oeste D’Or, no Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com Jojo, a avó vai ficar em observação devido uma trombose, que retornou após muitos anos. Rita precisou ser internada para evitar que o problema piorasse.

"Desta vez não vai ter como, vai ter que ficar internada, gente. Não teve jeito. Acusou trombose, que minha avó já teve anos atrás e voltou. Está acima de onde deu, está para cima do joelho. Ela vai ficar no CTI, em observação. Depois eu vou passando tudo para vocês”, relatou Jojo para seus seguidores quando estava no hospital.

A cantora chegou a lamentar que não pudesse ficar na companhia, devido à internação no CTI, local que não permite acompanhantes. “Minha avó subiu para o CTI, estava almoçando. Não pode ficar acompanhante, tem horário de visita tudo direitinho. Amanhã meus tios vêm aqui. Ela vai ficar em observação”, explicou a influencer.

Preocupada com a saúde da avó, Jojo afirmou que fica triste com a situação, mas espera que a avó se recupere.

“Graças a Deus viemos a tempo, antes que desse qualquer tipo de problema. Ela disse: ‘Não segui tudo o que o médico mandou, vou ter que ficar mesmo’. Ela sabe. Dá uma dor no coração, estou com choro na garganta, mas acontece. Agora é cuidar”, concluiu Jojo Todynho.