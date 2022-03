Jojo Todynho é a parceira do paraense Rolon Ho no Quadro Dança dos Famosos da TV Globo

Foi confirmado: a carioca Jojo Todynho é a parceira do professor e coreógrafo paraense Rolon Ho, que faz sua estreia neste domingo (27), no "Dança dos Famosos" do "Domingão com Huck", da Rede Globo.

Com 20 anos de experiência na dança de salão, ele foi escolhido pela emissora para participar como professor de famosa, que disse estar nervosa para participar do quadro.

VEJA MAIS

O professor não perdeu tempo e colocou Jojo para bater cabelo ao som de Joelma e mostrou que o casal promete ir longe na competição.