Johan e Anderson Moyses levam ao placo performance e histórias da vida noturna

Famosa na década de 70, a banda Secos & Molhados ganha dois shows de tributo em Belém nesta semana. As apresentações são fruto da parceria de Johan e Anderson Moyses e a união dos artistas é mais uma das atrações das duas noites de show.

"É a forma de celebrar a ousadia no palco, a liberdade de ser o ‘estranho’, já que no momento em que os Secos & Molhados surgiram, vivíamos numa sociedade ainda mais careta, o tempo passa e ainda temos uma resistência para o ‘ousado’, que não deixa de ser uma das minhas características, já que sou um cantore drag, andrógena, e isso toca diretamente em um lado afetivo, que pretendo performar dança e muita música, nesse tributo”, explicou Anderson Moyses.

Johan faz tributo a Secos & Molhados. (Divulgação)

O Johan fará a abertura do evento com Secos & Molhados, Anderson Moyses completa a apresentação com um show "Bar da Noite", que já é sucesso nos teatros desde o início do semestre, que leva ao placo histórias sobre a sua vida noturna, com amores e desencontros, e experiências e memórias de poetas vividas ao longo dos anos. No repertório tem Nana Caymmi, Bethânia, Paulo André e Ruy Barata.

“O show foi uma ideia que dei para o Johan, ele tem um trabalho de usar maquiagem fazer performance, sob a influência de Secos & Molhados e sugeri a ele para fazer esse trabalho. Ambas apresentações serão em versões acústicas de voz e violão, bem produzido, com arranjos e interpretações impecáveis.”, contou Anderson Moyses.

SOBRE ANDERSON MOYSES

Estudou no conservatório Carlos Gomes, como solista participou de vários musicais. Começou cantando na orquestra (SALMUS JAZZ BAND) participou de cantatas e musicais no início de sua carreira. Estudou na Europa aprimorando sua arte e seu canto, passando por Paris (L'atelier du chante), Itália e Lisboa em Portugal os ritmos Jazz, fado, Java (Ritmo popular francês) , trazendo consigo na sua mala essa mistura de culturas e gêneros, fez diversas apresentações na Itália cantando Jazz e música popular brasileira, participou de vários espetáculos e alguns musicais, Aluno de Edson Cordeiro, Cármen Monarcha e a Fadista Mariza pela Escuela de music time score (Roma-Itália).

Atualmente estuda ritmos brasileiros e música francesa, gravou canções de parceria com Ronaldo Silva, Gottsha, Nazaré Pereira e Vital Lima. Shows de sucesso de público total como o "Elis por ele" um tributo a cantora Elis Regina. Em um dos seus shows fez uma versão do cabaré francês Moulin Rouge.

Agende-se

Data: 16 de dezembro

Horário: 20:30hs

Local: Casa do Fauno Belém - R. Aristides Lobo, 1061 - Reduto, Belém - PA, 66053-020

Informações: 91 98838-1808