Jogo de Um Lugar Silencioso é anunciado com lançamento para 2022

A franquia de cinema "Um Lugar Silencioso" irá se tornar um jogo de video game. O enredo irá se passar no universo do filme de terror em que criaturas caçam seres humanos pelos sons emitidos. O lançamento está previsto para 2022. Os produtores são a Saber Interactive, que fez World War Z e Evil Dead: The Game, e também as empresas iLLOGIKA e EP1T0ME. As informações são do IGN Brasil.

O site oficial informa que o jogo terá uma "história inédita de sobrevivência no universo de Um Lugar Silencioso". O jogo pode não ter ligação direta com a família protagonista dos filmes de John Krasinski.

"Esse primeiro videogame oficial ambientado no aterrorizante universo de Um Lugar Silencioso nos entregará uma história original e gameplay que captura o suspense eletrizante, emoção e drama pelos quais a série é conhecida", diz uma declaração da Saber Interactive. "O game está em desenvolvimento pela iLLOGIKA, o estúdio sediado em Montreal com talentos veteranos das franquias Rainbow Six e Far Cry, e distribuído pela Saber Interactive, a empresa do Embracer Group por trás do game de sucesso World War Z e o futuro Evil Dead: The Game."

As plataformas em que o jogo irá roda não foram divulgadas. Também não há uma data concreta atribuída ao lançamento do jogo, apenas o ano de 2022.