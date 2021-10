Jogador do Palmeiras pede irmã de Luan Santana em casamento

O amor está no ar! Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana, ficou noiva de Raphael Veiga, jogador do Palmeiras, na noite de sábado (23/10). A informação foi confirmada pelo casal em uma live realizada na noite de ontem.

A influenciadora postou várias fotos em seu Instagram exibindo a aliança, uma joia cheia de cristais, ao lado de um enorme buquê de rosas vermelhas, com a legenda “Mil vezes sim”.

Bruna e Raphael começaram a namorar em julho de 2020. Desde então, as redes sociais de ambos é recheada de fotos juntos em diversos momentos românticos.

VEJA MAIS