Joelma lança música nova para celebrar o aniversário

Joelma acaba de lançar uma versão especial e romântica de sua atual música de trabalho "Coração Vencedor" em todas as plataformas digitais, que celebra Comemorando os 47 anos de vida e 28 anos de carreira da paraense . Com uma nova roupagem no estilo bachata, a canção foi divulgada para os fãs como forma de gratidão a todos que acompanham sua trajetória.

"Coração Vencedor é uma música muito marcante pra mim. Ela fala sobre a nossa força e sobre liberdade, a quebra das correntes. Tive um retorno muito legal do público e decidi fazer uma versão romântica com bachata que também é minha cara.", comenta Joelma. "E nada melhor como presentear meus fãs no dia do meu aniversário. Eles merecem todo meu amor, cuidado e atenção. Mesmo distantes agora por conta da pandemia, nosso relacionamento é incrível e eu sou muito grata a cada um deles.", completa a artista.